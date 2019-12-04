印度富二代逃家當洗碗工吃剩飯 只為證明自己有潛力

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）命運是種很玄的東西，有的人上班作死做活薪水少少，有些人出生在起跑點上卻想透過刷盤子證明自身潛力。印度古吉拉特邦1名石油大亨的兒子不想接手家業，為證明自身潛力，他搭火車逃家前往北印度假勝地西姆拉（Shimla）靠洗盤子吃剩飯為生，最後被家人找到帶回家。

《印度時報》報導，印度古吉拉特邦（Gujarat）1名石油商的兒子德瓦爾什·塔卡（Dwarkesh Thakkar）從小含著金湯匙長大，但是他不被金錢所迷惑，誓言用自己雙手打江山。

19歲的他為了向家人證明自己不用唸書也會很有出息，德瓦爾什10月14日把手機留在家中，在上學途中從瓦多達拉（Vadodara）搭上前往德里的火車，離家出走。

當天傍晚家人發現德瓦爾什失蹤後報警尋找，警方透過監視器尋找他的蹤跡，但始終沒有發現德瓦爾什的下落。

雖然德瓦爾什家人四處張貼尋人啟事，警方也極力尋找他的下落，因為監視器只拍到他走進火車站，無法判斷他搭上哪一班火車，警方只能對附近的大城市孟買著手調查。

1個月過去，德瓦爾什依舊下落不明，家人陷入絕望之中，《印度時報》也以「石油商之子失蹤」報導此事件。

案子陷入膠著的同時，1位在西姆拉的餐廳經理打了通電話給警方，表示1名年約19歲，穿著略顯孩子氣的男孩曾來找工作，看起來不像一般求職的孩子，希望警方可以查查看男孩的身份。

餐廳經理將男孩的身份證件發過來，警方確認該男孩就是失蹤多日的德瓦爾什，馬上通知家人前往西姆拉，但他們還是晚了一步。

原來德瓦爾什在德里求職四處碰壁後，決定在11月4日前往北印度假勝地西姆拉（Shimla）碰運氣，他在那裡1家高級飯店的後廚找到洗碗刷杯子的工作，並靠吃餐廳的殘羹剩菜努力存活。

雖然日子苦但是他不言敗，在洗碗工作結束後，由於應聘失敗，在家人趕到之前，德瓦爾什就已經啟程前往其他地方找工作。

但德瓦爾什家人也並非一無所獲，餐廳經理告訴警方，德瓦爾什曾告訴他，自己會在高速公路旁的小吃店打工，於是警方開始對於附近的高速公路展開搜索，隔天半夜，1名計程車司機告訴警方，他看到那個男孩在附近鎮上路邊睡覺，德瓦爾什家人總算找到他了。

德瓦爾什對此表示，自己從沒想過會被父母找到，就算日子過得苦，他也沒有主動想回去的意思。

德瓦爾什的叔叔則表示，過去1個月對整個家庭來說是個非常艱難的時期，能夠找到德瓦爾什真的是太好了。