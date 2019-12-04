腹部莫名腫大如籃球且伴隨經痛出血　竟是子宮內膜異位症惹禍！

婦產科醫師提醒，子宮內膜異位症是育齡女性常見的慢性疾病，且復發率高達2成。 婦產科醫師提醒，子宮內膜異位症是育齡女性常見的慢性疾病，且復發率高達2成。

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）女性朋友若出現腹部莫名凸出伴隨經痛及大量經血等症狀，千萬別輕忽，可能是子宮內膜異位症惹禍！婦產科醫師提醒，子宮內膜異位症是育齡女性常見的慢性疾病，且復發率高達2成，所幸新型口服黃體素，副作用較低，兩年復發率接近零，有效提升患者生活品質。

32歲的職業婦女巧巧長期經期紊亂，兩年半前下腹部莫名凸起，伴隨嚴重經痛及大量經血，夜晚難以成眠，甚至情緒不穩常與丈夫爭吵。經朋友陪同就醫檢查，婦產科醫師診斷為子宮異位瘤 (巧克力囊腫)，伴隨子宮腺肌症，造成子宮體積增至一般正常子宮的三倍大，進而引發相關症狀。

台北中山醫院婦產科鄢源貴醫師表示，子宮內膜異位症成因複雜，主因為經血逆流至子宮以外的部位，例如：卵巢、輸卵管、大腸或子宮直腸間的凹陷處，引起經痛、骨盆腔疼痛、肛門痛甚至是解尿不順，如影隨形的疼痛令不少患者心生悲觀，連帶影響日常作息、工作及人際關係，對患者身心影響甚鉅。

鄢源貴醫師補充，像案例巧巧來求診時，除了主訴經痛及經血過多，也不斷訴苦子宮內膜異位症對生活、婚姻造成的嚴重影響，考量到日後仍有生育需求，先以腹腔鏡手術清除異位的子宮內膜組織，並建議其術後搭配使用新型口服黃體素，服用至今快兩年，不僅有效緩解經痛等症狀，回診追蹤時也沒有復發跡象。

鄢源貴醫師指出，子宮內膜異位症很容易復發，即便透過手術治療，若術後未搭配藥物長期治療，仍有兩年內20%的高復發率。過往常用的停經針劑藥物雖然可大幅緩解疼痛，但易產生如熱潮紅、失眠、骨質疏鬆的更年期症狀。相比之下，目前通過健保給付的新型口服黃體素，較無過去藥物的副作用，不僅適合長期使用，兩年復發率甚至接近於零，已成為長期治療的用藥新趨勢。

鄢源貴醫師提醒，子宮內膜異位症可謂終身的慢性疾病，除了要有長期治療的觀念外，每三個月定期追蹤。此外，養成良好的飲食、生活習慣，杜絕過度進補，保有積極樂觀的態度都有助於控制疾病、避免復發，為自己找回幸福人生。