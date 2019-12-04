台灣最美10大景觀公路票選　西濱苗栗通霄段奪冠

第3名是位於台東縣的台9線金崙大橋。中央社 第3名是位於台東縣的台9線金崙大橋。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）交通部公路總局發起票選台灣最美10大景觀公路，由台61線通霄路段奪冠，提供圖片的通霄在地攝影師張文煥，捕捉到西濱新埔聯絡道落日美景，被譽為西部的太麻里。

公路總局辦理全台10大最美公路票選活動，有30條特色公路進入決選名單。11月6日中午起開放民眾於活動網站投票，至12月1日晚間11時59分截止。

結果由台61線西濱快速道路111K～121K（苗栗縣通霄路段）票數最高，以34839票獲第1名。

票選網站中的照片說明，以「通霄・霞落山海道夕戀白沙屯」為主題，一張捕捉到台61線銜接台1線新埔聯絡道的海上落日美景，被譽為西部太麻里；另一張呈現台61線白沙屯段彎度大又面迎台灣海峽，「是旅人口中的台灣最美月牙灣公路」。

中央社3日報導，照片提供者張文煥是通霄在地攝影師，經常在網路分享美照，他在票選結果出爐後，也在臉書發文感謝鄉親與民眾支持投票，盼有更多人知道通霄的美。

台61線西濱公路銜接台1線的新埔聯絡道，去年(2018年)6月通車後，因地形關係，聯絡道兩端高低差又面向廣闊碧海藍天。白天海景、傍晚夕陽落日餘暉，成為不少攝影愛好者取景熱點，卻也導致民眾違規搶拍海景、夕陽等亂象，令警方頭疼，祭出「區域位移偵測違規停車警示裝置」，即時偵測車輛或行人是否進入警示區域，加強執法。

公路總局新聞稿指出，歷經近1個月踴躍投票，總得票數達214,080票，在參選的30條公路路線中，除了第1名的台61線通宵路段外，前10大最受民眾青睞的景觀公路，還有台61線永安漁港脊背橋、台9線金崙大橋、台9線白米景觀橋、台14甲線鳶峰至合歡山路段、台3線三灣客庄路段、台2線金山石門路段、台21線塔塔加路段、台20線甲仙大橋及台26線港仔旭海路段。

(小編倒是覺得，台灣之美，不是10大景觀公路可以說清楚的，票選活動難免有遺珠之憾。大家還是一起來看看所有參加票選的特色公路美景，更加過癮! 超連結在此)

公路總局表示，此次票選目的，在於透過優美之公路影像與特色，說明近年來公路營造成果，也讓民眾感受台灣公路ˇ的特有風情，進而吸引民眾來場充滿幸福感的公路小旅行。該局也期許透過路線特性分析與創意加值，讓10大公路更具主題性，不僅受國內民眾喜愛，更能成為國際旅客也爭相到訪的主題公路。

公路總局4日在台北舉行台灣最美十大景觀公路票選成果發表記者會，台61線通霄路段、永安漁港脊背橋，台9線金崙大橋獲得前3名(上圖) 。中央社

第2名是位於桃園市的台61線西濱公路永安漁港脊背橋（上圖）。第4名是位於宜蘭的台9線白米景觀橋（下圖）。中央社