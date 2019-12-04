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台灣最美10大景觀公路票選　西濱苗栗通霄段奪冠

奪冠的台61線通霄路段照片，由通霄在地攝影師張文煥提供，他捕捉到西濱新埔聯絡道落日美景，被譽為西部的太麻里。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/04 14:44
奪冠的台61線通霄路段。攝影師張文煥捕捉到西濱新埔聯絡道海上落日美景（圖）。中央社
第3名是位於台東縣的台9線金崙大橋。中央社
第5名是台14甲線合歡山公路。中央社

奪冠的台61線通霄路段。攝影師張文煥捕捉到西濱新埔聯絡道海上落日美景（圖）。中央社

第3名是位於台東縣的台9線金崙大橋。中央社

第5名是台14甲線合歡山公路。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）交通部公路總局發起票選台灣最美10大景觀公路，由台61線通霄路段奪冠，提供圖片的通霄在地攝影師張文煥，捕捉到西濱新埔聯絡道落日美景，被譽為西部的太麻里。

公路總局辦理全台10大最美公路票選活動，有30條特色公路進入決選名單。11月6日中午起開放民眾於活動網站投票，至12月1日晚間11時59分截止。

結果由台61線西濱快速道路111K～121K（苗栗縣通霄路段）票數最高，以34839票獲第1名。

票選網站中的照片說明，以「通霄・霞落山海道夕戀白沙屯」為主題，一張捕捉到台61線銜接台1線新埔聯絡道的海上落日美景，被譽為西部太麻里；另一張呈現台61線白沙屯段彎度大又面迎台灣海峽，「是旅人口中的台灣最美月牙灣公路」。

中央社3日報導，照片提供者張文煥是通霄在地攝影師，經常在網路分享美照，他在票選結果出爐後，也在臉書發文感謝鄉親與民眾支持投票，盼有更多人知道通霄的美。

台61線西濱公路銜接台1線的新埔聯絡道，去年(2018年)6月通車後，因地形關係，聯絡道兩端高低差又面向廣闊碧海藍天。白天海景、傍晚夕陽落日餘暉，成為不少攝影愛好者取景熱點，卻也導致民眾違規搶拍海景、夕陽等亂象，令警方頭疼，祭出「區域位移偵測違規停車警示裝置」，即時偵測車輛或行人是否進入警示區域，加強執法。

公路總局新聞稿指出，歷經近1個月踴躍投票，總得票數達214,080票，在參選的30條公路路線中，除了第1名的台61線通宵路段外，前10大最受民眾青睞的景觀公路，還有台61線永安漁港脊背橋、台9線金崙大橋、台9線白米景觀橋、台14甲線鳶峰至合歡山路段、台3線三灣客庄路段、台2線金山石門路段、台21線塔塔加路段、台20線甲仙大橋及台26線港仔旭海路段。

(小編倒是覺得，台灣之美，不是10大景觀公路可以說清楚的，票選活動難免有遺珠之憾大家還是一起來看看所有參加票選的特色公路美景，更加過癮! 超連結在此)

公路總局表示，此次票選目的，在於透過優美之公路影像與特色，說明近年來公路營造成果，也讓民眾感受台灣公路ˇ的特有風情，進而吸引民眾來場充滿幸福感的公路小旅行。該局也期許透過路線特性分析與創意加值，讓10大公路更具主題性，不僅受國內民眾喜愛，更能成為國際旅客也爭相到訪的主題公路。

公路總局4日在台北舉行台灣最美十大景觀公路票選成果發表記者會，台61線通霄路段、永安漁港脊背橋，台9線金崙大橋獲得前3名(上圖) 。中央社

第2名是位於桃園市的台61線西濱公路永安漁港脊背橋（上圖）。第4名是位於宜蘭的台9線白米景觀橋（下圖）。中央社
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