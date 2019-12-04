〈時評〉選關鍵小黨？投政府效能？

對於國會組成，台北市長柯文哲（右2）日前表示，最好還是三黨不過半；鴻海創辦人郭台銘（左）1日回應，他支持國會組成是兩大黨兩小黨，小黨有親民... 對於國會組成，台北市長柯文哲（右2）日前表示，最好還是三黨不過半；鴻海創辦人郭台銘（左）1日回應，他支持國會組成是兩大黨兩小黨，小黨有親民黨跟民眾黨，也是給每個人屬性的選擇。 (來源 中央社)

台灣政壇與立法院到底需不需要第三勢力，藍綠陣營和其他小黨爭論不休，其實，這不是單純政黨數目的問題，更牽扯到選舉制度、政府體制，以及這個社會當中，對於多元代表性和政府效能的選擇。

包括時代力量、台灣民眾黨、親民黨和新黨等，都希望搶攻政黨票，成為立法院的關鍵小黨，台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘甚至也為是「兩大黨一小黨」或「兩大黨兩小黨」，雙方爭論不休。

民進黨操盤手林錫耀則說，兩黨不過半，小黨成為立法院可左右法案的關鍵力量，一旦法案政策出問題，無法向小黨究責，違背民主責任政治原則。他舉例，陳水扁當年第一次執政，更因為朝小野大，造成僵局。

大黨和小黨各說各話，其實都沒錯，但政府體制和選舉制度的選擇，可能更為關鍵。一般來說，總統制、國會選舉採單一選區多數決，容易形成兩黨對決的態勢，相對的，若是內閣制、國會選舉採比例代表制，比較會出現多黨制的現象。

台灣的政府採雙重首長制，國會是透過單一選舉和比例代表制產生，剛好介於總統制、內閣制，以及單一選區制、比例代表制之間，情況相對複雜，因此，如何投票，取決於人民的選擇。

因為當政黨數愈多時，代表人民愈多元化的聲音，但很可能因為沒有一個政黨在國會中超過半數，所以各黨之間會相互牽制，各取所需，導致在法案審議或推動過程，往往拖比較久，這是各界批評缺乏效率的主要原因。

當國會裡有一個政黨取得半數以上席次，推動法案通常較占優勢，效率相對提高，然而，卻容易形成一言堂的情況，不同意見的聲音不容易被表達或重視。

然而，一個國家到底適用哪種制度，在不同歷史、經濟的發展階段，可能也有不一樣的需求，例如，像是國家需要建設、刺激經濟發展的猛藥時，政府和國會的效率自然是關鍵。

未來四年，人民需要哪一種政府，台灣要邁向何方，人民自然會做出判斷，也會決定立法院是否需要關鍵的小黨，至於政治人物的攻防，聽聽就好。

（作者李平華，資深媒體人）