〈時評〉馬英九還要再騙？

有道是，權力如春藥。台灣許多政客，大權在握期間交不出任何像樣的成績單，那已經夠讓人沮喪了，交棒後，對權力滋味仍然念念不忘，不甘寂寞下，動不動以導師姿態，對現實政治指指點點，一副換其當家作主，會是如何另一番幹練神勇景象似的。更糟糕的是，甚至還不惜捏造、散播不實訊息，製造政治紛爭，簡直可惡至極！

前總統馬英九就是最典型的例子。在習近平都已明白昭告「只有一中、沒有各表」，「九二共識等同一國兩制」，在香港人因為「一國兩制」的變調崩壞而紛紛走上街頭抗爭之際，當一水之隔的台灣隨之出現「今日香港 明日台灣」的共伴效應時，主張「終極統一」的馬前總統11月1日在英國倫敦牛津辯論社一場以「十字路口的兩岸關係（Cross-strait Relations at a Crossroad）」為題的演說中，卻語出驚人宣稱：「在2015年11月7日新加坡舉行的『馬習會』中，他和中國國家主席習近平確認了九二共識，也就是『一個中國，各自表述』，為兩岸關係共同的政治基礎」──以「各自表述」為幌子，欺騙台灣人，將台灣圈在一中框架内的企圖昭然若揭！

因為，事實上，馬習會「雙方沒有簽署協議或發布共同聲明（維基百科）」。所有媒體的影音報導也都顯示：在習近平面前，馬英九小心翼翼到提都不敢提「中華民國」四個字，遑論啥「各自表述」了。難怪國際政治金融專家汪浩要跳出來駁斥，指習近平根本沒同意過「一個中國，各自表述」的說法，並痛批：馬英九還真不要臉！

馬英九的行騙天下，其實早有前科。馬英九在2006年7月10日至13日以台北市長身分出訪日本，返台前日親口向媒體透露說：「該見到的人都見到了！」，7月14日的中國時報與聯合報不約而同，煞有介事報導馬市長訪日期間與即將出任日本首相的內閣官房長官安倍晉三會談，還說得活靈活現的。

日本產經新聞隨後於8月3日以重要篇幅報導，安倍陣營「對此毫無事實的報導感到困擾」；安倍方面也正式表明「在馬幕僚百般要求之下，只能在七月十二日上午透過翻譯，禮貌性的與馬英九通電話致意，前後歷時十分鐘，並沒有會面」。乖乖，安倍僅騰出十分鐘與馬市長通電話，扣除翻譯，兩人只有「五分鐘寒暄」，卻被中時、聯合製造假新聞說成登堂入室成功，大賣野人頭。

中時、聯合的假新聞被產經新聞拆穿打臉後，眼看紙再也包不住火了，馬市長跟著只好諉稱「沒有點名見過誰」、「從未透露會談內容，媒體要怎樣報導，沒有辦法控制。」問題是，7月14日中國時報與聯合報白紙黑字的「馬市長與安倍會談」既然是假新聞，「媒體要怎樣報導，沒有辦法控制」，但是，馬市長不是出了名的「馬更正」嗎？對於中時、聯合的假新聞，當事人馬市長為何裝傻，沒在假新聞見報的第一時間就去函報社要求更正？非得足足等了三星期，安倍與日本媒體都先出面澄清打臉了，馬市長才如夢初醒，想到要讓大家知道：中時、聯合敲鑼打鼓的馬市長與安倍會談的報導，是假新聞！

（作者張國財，新竹教育大學退休副教授）