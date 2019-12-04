台灣網媒《大師鏈》獨家插旗北京惹議

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）曾延攬前國安局長楊國強與前軍情局長張勘平加入團隊而引起關注的網路媒體《大師鏈》，今（4）日舉辦記者會宣佈正式插旗北京，成為中國唯一同意落地的台灣媒體，引發國內軒然大波，外界質疑其與中共交情匪淺，對此《大師鏈》回應拒抺紅。

《大師鏈》發布聲明表示，《大師鏈》是知識經濟內容平台，而不是傳統媒體，也絕非所謂的紅色媒體，因此不可能以媒體型態在中國經營，他們完全是知識經濟的商業經營模式，強調「和一般台商一樣」。

聲明提到，《大師鏈》草創時期確實借重幾位熟悉國安與兩岸情勢的退休軍方背景人士，向他們請益避免踩到紅線，不過考量到布局中國市場，這些人早已退出團隊，回歸退休生活。

《大師鏈》 強調「不會忌憚讒言」，將以文化為互動媒介，展現台灣優質面向，促進兩岸人民彼此了解，扮演兩岸和平的天使。

自由報導，《大師鏈》今日記者會也邀請不少親中立場的藍營人士參與，包括前國民黨主席連戰與國民黨不分區立委候選人吳斯懷等人。網站預計明年2月開始運作，和其他台商一樣，屆時也可能在網頁中看到中國的廣告。

自由報導另引用國安人士說法，指該平台大師鏈為追求可以在中國落地，勢必得按照北京的遊戲規則辦事，所以從網頁可看出它是「以北京立場為立場、以中國價值為價值」的定位，像是網頁上文章《是『黨』重要還是自己重要》，內容盡是歌頌中國的美好。

對台灣選舉的文章，國安人士說，差不多從標題就可看出明顯的政治傾向，像是「新麥卡錫來了」、「烏龍共諜案，韓痛批影響大選」、「台商回流七千億？ 答案是零」，基本上就是「以北京立場為立場、以中國價值為價值」，這與很多希望在中國做生意，然後去聽中國要員訓話的媒體，在邏輯是一致的。

至於其標榜所謂的區塊鏈技術，相關人士認為那僅是一種宣傳手法，尤其在官網上雖強調是開放平台，但又說「我們會有專業的編輯部門確保內容質量，因此會先在後台審核」，也等於要事先的過濾。

報導從根據公司登記資料發現，經營大師鏈的「龍聯區塊鏈傳媒」董事長陳圳忠及監察人徐文豪都出身今日傳媒集團的NOWnews。據了解，員工人數也從初期15人，擴增為約50人。

另篇自由報導也從其徵才廣告中發現，該平台在徵才廣告中自誇「年薪超過百萬，福利好到讓你上天堂」，更號稱取得美國「華斯達克集團」的一億美元資金來運作。但報導發現，號稱1998年成立於美國德拉瓦州，集團總部卻設在香港，中國運營管理中心設在廣東深圳，中國西安還有業務推廣中心。知情人士透露，美國德拉瓦州法規相對寬鬆，是很多公司註冊地。「大師鏈」核心高層向自由澄清強調，華斯達克是美國公司，資金來源是海外，「不會笨到用中資」。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘蕭祈宏表示，目前網路媒體不在NCC管轄範圍，但若是電視台要插旗中國，必然會經過NCC、陸委會、文化部等單位嚴加審核，將會持續關注大師鏈傳媒後面的發展。