婦聯會決議不轉型 內政部：限期不補正廢止立案

內政部民政司副司長鄭英弘今天表示，若婦聯會未在7日前轉型為政黨，內政部擬下週召開政黨審議會，將函請婦聯會限期補正，預估期限應在一個月內，若未補正，將依法廢止立案，財產將進行清算。

內政部上午召開例行記者會，鄭英弘表示，政黨法施行將滿2年，原依人民團體法備案的政黨，應在7日前補正組織、章程及相關事項，並完成法人登記，政治團體也應修正章程轉換為政黨。目前仍有246政黨、46個政治團體尚未完成，屆時將依法廢止備（立）案。

根據內政部提供的46個完成法人登記的政黨名冊顯示，包含民進黨、國民黨、民眾黨、親民黨、時代力量等主要政黨，都已經完成法人登記，但卻未見新黨。鄭英弘表示，就內政部得知的消息，目前新黨已向法院聲請辦理法人登記。

婦聯會在10月16日召開會員代表大會，決定不轉型成為政黨，主委雷倩並表示，會用公民不服從的精神，抗爭到底。

鄭英弘指出，如婦聯會未於7日前轉型為政黨，內政部預計在下週召開政黨審議會，將函請婦聯會限期補正，若未補正，將依政黨法規定廢止其立案。

鄭英弘表示，限期補正的時間將由政黨審議會決定，但依照一般正常行政程序，應該是一個月內，因為政黨法已施行兩年，有充足的時間給各政黨、政治團體做準備，如果還未補正，就表示沒有相關意願，內政部後續廢止備案、立案的正當性很夠。

對於婦聯會是否有任何的救濟措施，鄭英弘指出，對於行政處分有不同意見，都可以循訴願處理，不過因為廢止立案這是法定程序，且要件清楚，而婦聯會也清楚表明不轉換為政黨，依政黨法的規定就依法處理。

媒體詢問，若婦聯會屆時被廢止立案，其財產該如何處理。鄭英弘表示，婦聯會財產被不當黨產委員會認定為不當黨產的部分，既然認定應歸屬國庫，就不能動。

媒體追問，若婦聯會來不及在期限前成立基金會，未被認定為不當黨產的新台幣2.4億元將如何處理。鄭英弘指出，就依清算程序處理。依政黨法規定，經內政部依法廢止立案的政治團體，均應依規定辦理財產清算事宜。

另外，鄭英弘指出，已完成法人登記的政黨，若連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會，或連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉等情形，也將會依法廢止備案。