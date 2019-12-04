爭取國與國移工直接聘僱 民團下週發起遊行

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣移工聯盟預計將於12月8日發起移工大遊行，要求廢除仲介制度，改為政府對政府直接聘僱。勞動部回應，由於國與國的直聘制度需得到移工來源國的同意，將持續協調。

現行的聘僱制度，移工在母國透過仲介，支付介紹費及高額仲介費用才能來台工作，根據計算，移工在3年合約中需支付高達新台幣6萬元。我國政府廢除移工每3年出國1次的相關規定後，私人仲介仍向移工收取新台幣2萬元至9萬元不等的「買工費」。

台灣移工聯盟表示，私人仲介橫亙在雇主與移工之間，藉由資訊的壟斷來獲取極大的利潤，並且在許多案件中，原本應該「服務」移工的仲介，卻反而輾壓了移工的權益。

因此，將在12月8日舉辦2年一次的大遊行，訴求「廢除仲介制度，要政府對政府直接聘僱（G2G）」，不只是讓移工免於被仲介剝削，更是要求台灣政府，將對移工的保障視為公共服務的一環，負起應負的責任。

移工大遊行預計於下午12點半自國民黨中央黨部出發，步行經民進黨黨部，抵達勞動部前表達訴求。

勞動部回應，現行移工引進制度包括仲介委託、自行引進或勞動部的「直接聘僱聯合服務中心」，協助雇主順利自行聘僱外籍勞工，並提供各國語言諮詢、代轉代寄申請案件等服務。國與國之間的直聘制度涉及移工來源國的意願及規定，勞動部將持續透過雙邊會議協調。

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