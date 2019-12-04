中國官方披露黑死病詳情　肺鼠疫患者疑為自家農場挖土感染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國疾控中心日前首次披露內蒙古3例鼠疫患者病例詳細報告，其中前往北京就醫的原發性肺鼠疫患者為夫妻，丈夫感染原因疑似為在自家農場挖土時吸入鼠疫菌而感染，妻子則是被丈夫感染；另外一名腺鼠疫患者為剝食野兔時遭感染。

引述中國新京報網報導，中國疾控中心日前在英文版週報中披露內蒙古3例鼠疫患者病例詳細報告，包含一對感染原發性肺鼠疫患者的夫妻，以及剝食野兔兒感染的腺鼠疫患者。

報告中提到，前兩例患者和第三例患者之間沒有流行病學關聯；北京市和內蒙共有447名直接接觸者被隔離觀察，截至11月21日，所有隔離觀察都已結束。

報告中也指出，過去5年，內蒙古鼠疫自然疫源地的動物疫情一直很活躍，今年發生了劇烈的動物疫情流行，老鼠數量眾多

中國疾控中心表示，11月12日北京市衛生健康委員會通報2例鼠疫病例（以下簡稱患者A和B），引發全城關注， 通告中提到，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗兩人經專家會診，確診為肺鼠疫病例，患者在北京市朝陽區相關醫療機構救治。這也是中共建政以來，第一例輸入大城市的肺鼠疫病例。

報告指出，患者A是43歲的男性牧民，患者B是其46歲妻子。兩人住在內蒙古草原一所獨立房屋，患者A疑似在自家農場挖土時吸入帶有鼠疫菌的氣溶膠而感染，並於10月25日出現發燒、嘔吐、呼吸困難和咳嗽痰中帶血等症狀。患者B於10月31日出現發燒症狀。

兩人在當地醫院接受多日抗生素治療，但未見改善，患者A情況較嚴重，甚至被移往加護病房救治。11月3日兩人被轉院至北京某綜合醫院救治，11月12日確診感染肺鼠疫。

由於當地是鼠疫自然疫源地，長爪沙鼠是鼠疫的主要宿主，據了解，肺鼠疫患者或動物呼吸道分泌物中含有大量鼠疫菌，可經由呼吸、咳嗽將鼠疫菌排入周圍空氣中，形成細菌微粒及氣溶膠，造成肺鼠疫傳播。

中國疾控中心在報告中也提到，大多數人傳人鼠疫病例是由感染鼠疫的跳蚤叮咬導致，但也可透過處理感染的動物並吸入傳染性氣溶膠而染病。

前述兩名患者11月12日確診後，距離130公里遠的內蒙古烏蘭察布市化德縣，於11月16日通報了另一例鼠疫病例（以下簡稱患者C），患者C來自內蒙自治區錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場，

報告顯示，這名55歲患者C生活的化德縣也是鼠疫自然疫源地。發病前曾經食用野外發現的野兔。11月11日因淋巴結腫大發燒前往醫院就醫，幾日後化驗結果出爐，專家確診為腺鼠疫病例。

除了這3例病例，中國內蒙古衛生當局於11月27日晚間公布新增1例腺鼠疫確診個案，為烏蘭察布市四子王旗牧民，發病前曾在鼠疫疫源區活動，目前病情平穩於當地醫院隔離治療。