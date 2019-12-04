川普彈劾報告 美國眾議院情報委員會通過

美國聯邦眾議院情報委員會今天進行表決，通過總統川普彈劾報告。

由民主黨領導的情報委員會在報告中說，川普為拉抬明年大選贏得連任的機會而請求外國干預、破壞國家安全，並史無前例地下令妨礙國會調查。

這份報告將構成正式彈劾指控的基礎。

共和黨籍的川普否認做出任何不法行為，指控彈劾調查是一場騙局。

美眾院民主黨：川普濫用職權並妨礙彈劾調查

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國民主黨今天指控總統川普為在明年大選贏得連任濫用職權，在一份將構成正式彈劾指控基礎的報告中表示，川普請求外國干預、破壞國家安全，和史無前例地下令妨礙國會調查。

聯邦眾議院帶頭進行彈劾調查、由民主黨領導的情報委員會表示，川普利用美國軍事援助以及邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）訪問白宮為誘餌，強迫澤倫斯基「順從他的政治要求」。

報告中說：「總統川普的計畫，為了有助於他的競選連任而進行兩項具有政治動機的調查，破壞美國對烏克蘭的外交政策和國家安全。」

民主黨也指控川普史無前例地妨礙彈劾調查，包括斷然拒絕讓他的高階顧問提供文件和證詞，阻擋職業政府官員做證、但沒有成功，以及恫嚇證人。

報告指出：「川普是美國史上首位尋求全面妨礙眾院彈劾調查的總統。

白宮駁斥這項報告。白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）表示，眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）為首的民主黨人進行「片面的假程序」，未能提出川普違法犯罪的證據。