反毒反詐騙反賄選 枋寮警局邀新住民共同合作

隨著地球村的變遷，愈來愈多不同的族群融入社會，也愈來愈多新住民取得身分證，享有投票權。故屏東縣政府警察局枋寮分局偵查隊針對大庄社區新住民宣導反毒、反詐騙及反賄選的觀念，才不會不諳臺灣法令而淪為不肖人士利用的對象。

毒品人口往往因缺錢購買毒品吸食，轉而販賣毒品，再以賺得之金錢繼續購買毒品吸食，惡性循環，有些人因為好奇心、追求刺激或朋友影響染上毒癮；而毒販常利用無知的人，或其他各人、家庭因素影響誘使其施用毒品，殘害人們身體健康，至吸毒成癮難以回頭。

此外，今科技日新月異，犯罪手法也更加高明，目前常見的詐騙手法有健保卡被盜用、監管帳戶、解除分期付款、購買遊戲點數等，如何防制詐騙是一個重要的課題，有三步驟1聽、2掛、3、查證，聽清楚這個電話說什麼？並記下內容。聽完後，立即掛斷電話，不要讓歹徒繼續操控你的情緒。撥打110或165反詐騙諮詢專線，將所記之內容向165查證。這樣才不會讓辛苦賺的錢，白白落入他人的口袋。

明年1月11日總統、副總統及立法委員選舉，枋寮分局並邀請到屏東地檢署陳主任檢察官彥竹向屏東大庄社區新住民宣導反賄選，陳彥竹檢察官鼓勵檢舉賄選，歡迎新住民加入反賄選小尖兵，發現陌生人從事不法行為可向當地派出所或地檢署檢舉，檢舉總統、副總統選舉部分最高獎金可達新臺幣1,500萬元，立委選舉部分則有1,000萬元的檢舉獎金。

不同種族融入這個社會，不同的觀念勢必會衝擊到新住民，故屏東縣政府警察局枋寮分局藉此宣導臺灣法令，新住民才不會不了解臺灣法令因此而觸法。守護美好的社會，人人需培養法意識！（新聞轉載自新住民全球新聞網）