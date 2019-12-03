好市多黑莓驗出違規農藥　331公斤退運銷毀

美式賣場好市多從美國進口的黑莓驗出農藥殘留違規。圖／食藥署提供 美式賣場好市多從美國進口的黑莓驗出農藥殘留違規。圖／食藥署提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）食藥署今（3）日公布邊境查驗不合格名單，共有12款產品不符規定，遭退運銷毀，包括美式賣場好市多從美國進口的黑莓驗出農藥殘留違規，以及德國品牌D&B綠茶也被揪出農藥違規，違規產品已依法遭退運或銷毀。

依據我國「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑Flupyradifurone准用於大豆、大麥、小麥、玉米、甘藍、杏仁、咖啡豆、花椰菜、青花菜等多種作物，但並未准用於黑莓。而好市多從美國進口的「DRISCOLL’S黑莓（FRESH BLACKBERRY）」，檢出殘留農藥Flupyradifurone達0.04ppm，331公斤遭退運銷毀。

德國老牌茶葉DETHLEFSEN & BALK春天綠茶遭檢出殘留農藥賽果培0.35 ppm，殘留濃度是我國標準（0.05 ppm）的7倍。，美國出口的PRAIRIE玉米驗出益收生長素違規，日本出口的新鮮百合則被驗出重金屬鎘、農藥扶吉胺違規。

罐頭品牌好媽媽（東和食品工業股份有限公司）自中國進口的2萬4000公斤的凍煮條鰹魚肉，遭檢出大腸桿菌群43 MPN/g，超過我國標準（10 MPN/g）的4.3倍。

此外，越南出口的奶油酥心糖、花生糖等均被驗出致癌物黃麴毒素超標，上述不符規定產均在邊境被擋下，遭退運銷毀。