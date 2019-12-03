寒舍艾麗酒店【綺彩．璀夜 2020】跨年住房專案

倒數喜慶時刻，撥動幸福指針，共賞綺彩煙花！為迎接2020年的珍貴倒數時分，寒舍艾麗酒店於2019年12月30日(一)至2020年1月1日(三)推出【綺彩．璀夜2020】跨年住房專案，入住【煙火景觀房】三天兩夜38,000元+15.5%起，於面台北101客房享受遠方山陵與都會城景交融的魅力景致，共賞絢麗齊放的台北101璀璨煙花，記錄當下的永恆瞬間！專案包括免費享用影視服務及免費使用健身房、每日報紙等，酒店內全區提供免費無線上網，讓您即刻分享新年祝福。寒舍艾麗酒店擁有235間客房，超過三分之一的客房盡覽台北101美景，且位於7樓的無邊天際美景信義區【戶外空中花園】，擁有欣賞101煙火絕佳視野，跨年夜當晚更將限定開放入住貴賓入場(每房限兩位)，與您共賞華燈異彩、夜空閃耀的精彩時刻！此外，今年更邀請到台灣重量級DJ UNI，伴隨時尚潮流的音樂迎接倒數時刻，邀請賓客一同體驗跨年熱鬧氛圍！

寒舍艾麗酒店座落於台北市信義區，擁有絕佳的地理位置及便捷的交通，除了鄰近捷運板南線「市政府站」及信義線「台北101站」，更與台北101、市府廣場及百貨商圈比鄰，讓您隨心所欲地安排跨年活動，12/31跨年夜三天兩夜【面城市景】專案價格自30,000元+15.5%起，不論是市府倒數、逛街購物、或是享受各式精緻美食，只要步出酒店大門，不須舟車勞頓，即可輕鬆安排精彩豐富的跨年夜，盡情享受歡樂的跨年氛圍！

寒舍艾麗酒店【綺彩．璀夜2020】跨年住房專案，詳情及訂房請洽詢(02)6631-8075或至humblehousehotels.com。