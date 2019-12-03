點亮山形閣 狂歡聖誕迎新年

今年想要過個不一樣的聖誕跨年嗎？礁溪山形閣邀您前來宜蘭礁溪泡湯迎新年！現場準備了「聖誕點燈小Party、FB抽獎活動、年越し蕎麥麵」等眾多精彩活動與優惠共慶聖誕跨年夜；主廚巨獻聖誕大餐每客只要NT＄1,500元起，另外預訂跨年夜住房，即日起至12/31凡於官網、電話或現場訂房，所有房型、專案及活動皆不加價，每房NT$7,800起。12/31榮幸邀請到百萬歌手田顏玫小姐用優美歌聲陪伴大家一起迎接2020年！

趁著佳節氣氛濃厚的聖誕節來臨，山形閣將在11/30舉辦聖誕點燈小Party，特邀旅客們共襄盛舉，點亮大型聖誕樹及啟動大廳壁爐暖熖，一起為聖誕佳節拉開序幕！現場也會與大家分享蛋奶酒（Eggnog）及精緻 canapé開胃小品，蛋奶酒象徵「節日的到來」或「冬季的暖意」，在歐美地區是非常受歡迎的聖誕飲品哦！還有可愛的聖誕頭飾與胸針，讓旅客們一起拍照打卡上傳Facebook抽精美好禮，留下美好的聖誕回憶。

在位於頂樓的米澤廳享用豪華海陸雙拼的聖誕大餐（限12/21~12/24）：前菜選用炙燒挪威鮭魚、嫩煎北海道干貝與優格鮮果炸大蝦，佐上清爽開胃的宜蘭精選櫻桃鴨胸野菜沙拉；主餐經典的「爐烤美國春雞」與「波士頓龍蝦」，加上奶油南瓜帝王蟹濃湯，讓您暖心又暖胃～最後「鮮草莓舒芙蕾」最是完美搭配，搭配來自法國的梵頓紅酒，優閒賞景過聖誕！每人只要NT＄1,500元起，邀您在平安夜看著燈火閃爍的蘭陽夜景，享受平安夜的溫暖氣氛。同時12/21~12/24 15:00~16:00大小朋友最喜愛的聖誕老公公也將於在一樓大廳共慶佳節！快來找聖誕老公公合照吃糖果！

令人期待的跨年夜也即將到來，除了「跨年住宿不加價」大回饋！12/31當天特別安排了日本「年越し蕎麥麵」活動讓大家體驗從江戶時代以來傳承下來的跨年習慣。大家會在01/01到來前享用蕎麥麵，象徵去除過往的霉運與辛勞及祈求身體健康。「2020山形閣愛妳愛你」亦邀您在01/01清晨到頂樓米澤廳眺望蘭陽平原與龜山島迎接2020年第一道曙光，由專人為您拍下與「蘭陽八景之龜山朝日」的合影，製作專屬於您的新年之光卡片，再將新年之光卡片上的照片上傳山形閣粉專指定貼文下+打卡，即可參加抽獎活動，試試明年的手氣如何吧!同時，現場還備有新年香檳早餐，讓您與家人好友齊聚山形閣共迎新鼠年闔家樂！相關訊息請上官網http://yamagatakaku.com.tw/查詢。訂房訂餐服務專線03-9872323由專人為您服務。