左正東不滿國民黨不分區 請辭大陸部副主任

國民黨大陸事務部副主任左正東今天受訪時證實，因國民黨不分區立委名單不符社會期待，其中部分人選確實具有爭議，他已請辭獲准。

國民黨文傳會主委程美華表示，吳斯懷列入不分區立委名單，是黃復興黨部極力推薦，且國民黨不分區立委向來有軍系代表；國民黨多次與左正東溝通，左正東仍堅持請辭，因此尊重其意願。

左正東是國民黨內第一位因不分區立委提名爭議請辭的黨務人士。

左正東受訪時表示，在不分區立委名單出爐後，曾發公開信盼黨主席吳敦義再做調整，但最終的名單仍然不如預期，部分被提名人確實具有高度爭議，像是退將吳斯懷就應該重新考慮。

左正東表示，請辭大陸部副主任是對於部分爭議性過高的不分區被提名人，問題不是出在具有親中色彩，而是被提名人與對岸互動無法贏得社會的信任，甚至提供民進黨政府限制兩岸交流的藉口，這對於國民黨大陸工作推動不利，傷害國民黨已經相當脆弱的青年基礎，對於降低兩岸民間敵意更毫無幫助。

左正東認為，不能因部分爭議性過高的人選，讓國民黨為兩岸謀福利的努力被污名化，讓支持國民黨的年輕人抬不起頭。

左正東說，請辭是個人決定，不希望任何人跟進，只希望為歷史留下紀錄，用個人之去喚醒更多人重新思考國民黨人所信仰的價值，和孜孜奮鬥的理念，讓支持國民黨的年輕人，能夠以這個政黨為榮，在同儕中挺立盎然。