蘇嘉全：台灣向民主或威權靠攏　2020選舉將反映人民選擇

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院長蘇嘉全今（3）日接見日本台灣交流協會長大橋光夫時表示，2020年台灣總統及立法委員大選對台灣來說將是向民主或威權靠攏的選擇課題。

大橋光夫此次來台是為出席由台日雙方共同舉辦的「第4屆台日海洋合作對話」會議，該會議已於昨（2）日在台北舉行，今日大橋光夫則分別會晤總統蔡英文及蘇嘉全。

根據立法院新聞稿，蘇嘉全表示，台灣與日本同是民主國家，人民共享自由、民主與人權，有別於中國的威權體制，而明年大選對台灣人民來說也是一個選擇，選擇向西方民主國家看齊，還是跟中國威權政府靠在一起，台灣會用選票來反映人民的選擇。

蘇嘉全提及今年10月日華議員懇談會古屋圭司會長率領多位跨黨派國會議員來台參與國慶相關活動，並組團參加國慶花車遊行；他認為，台日兩國深厚的友誼，是一種發自內心互助建立起來的真摯情感，相信未來兩國人民關係會更加緊密地結合在一起。

大橋光夫則提及，台灣對日本而言是重要的夥伴，台日的睦鄰友好關係放眼世界更無其他國家可以比擬；未來日本將持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等國際組織並願意從旁協助，使台日兩國關係更上層樓，進而強化台日關係。

蔡總統與大橋光夫會面時則表示，近來國際經貿局勢的發展下，相信以台日互惠互補的經貿結構，雙方洽談CPTPP現在正是時機，不僅能夠深化台日夥伴關係，對於日本平衡及拓展海外市場也有幫助。她期盼大橋光夫能提供支持與協助，讓彼此共同達成此一目標。

蔡總統也提及，台灣積極推動台日民眾的交流，而今年台日雙方互訪人次接近680萬，以目前速度來看，到年底很有可能突破700萬人次大關，創下歷史新高。

蔡總統也恭喜首相安倍晉三成為日本歷史上任期最長的首相，並感謝安倍晉三長年以來對台灣的友好與支持，讓台日之間的合作交流越來越緊密。她期盼台日夥伴關係能夠更深化、更全面，並共同因應區域內的各種挑戰。