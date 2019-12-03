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國家文藝獎名單揭曉！「台灣圖書館之母」首位女性建築師獲獎

共七位獲獎者

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/03 17:51
王秋華成為首位獲得國家文藝獎的女性建築師（圖/國家文藝獎）

王秋華成為首位獲得國家文藝獎的女性建築師（圖/國家文藝獎）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第21屆「國家文藝獎」已於今（3）日揭曉名單，由國家文化藝術基金會董事長林曼麗公佈，文學類得主小說家黃娟、美術類莊普、音樂類陳中申、舞蹈類舞蹈家古名伸、戲劇類劇場創作者王墨林、建築類建築師王秋華、電影類紀錄片導演柯金源，其中，王秋華是首位獲得國家文藝獎的女性建築師。

國藝會自1997年起每年辦理「國家文藝獎」，針對文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築及電影七個類別，共評選出至多七位得主，以獎項之榮譽肯定其專業成就。2015年起調整為每兩年辦理一次。

獲美術獎的台灣藝術家莊普，在國際具有高知名度，以極簡風打造辨識度極高的創作，並在台灣帶動一股超越國際與本土的思潮與運動；台灣生態環境紀錄片導演柯金源三十年來堅持以深入田野的方式，調查紀錄台灣的自然生態、環境變遷與公害事件對底層弱勢的尊重關懷與批判政府財團的勇猛力道獲獎為實至名歸。

此次，建築師王秋華為最高齡獲獎者，現年94歲的她更是首位獲得國家文藝獎的女性建築師。身為台灣戰後第一代建築師，強調美學與工藝必須建立於人性關懷的基礎，作品富含人文價值，對周遭環境敏感且尊重自然，呈現出率真樸實的建築美學，更被譽為「台灣圖書館之母」。

舞蹈家古名伸將「接觸即興」引進亞洲的第一人，在身體觀念與技巧上，擴展了台灣舞蹈的面貌，使其與國際接軌，創作力求突破框架，展現欲連結生活與生命的藝術態度。


國家藝文獎得主，莊普（左）及古名伸（圖/國家文藝獎）
國家文藝獎

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