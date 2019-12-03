國家文藝獎名單揭曉！「台灣圖書館之母」首位女性建築師獲獎

王秋華成為首位獲得國家文藝獎的女性建築師（圖/國家文藝獎） 王秋華成為首位獲得國家文藝獎的女性建築師（圖/國家文藝獎）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第21屆「國家文藝獎」已於今（3）日揭曉名單，由國家文化藝術基金會董事長林曼麗公佈，文學類得主小說家黃娟、美術類莊普、音樂類陳中申、舞蹈類舞蹈家古名伸、戲劇類劇場創作者王墨林、建築類建築師王秋華、電影類紀錄片導演柯金源，其中，王秋華是首位獲得國家文藝獎的女性建築師。

國藝會自1997年起每年辦理「國家文藝獎」，針對文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築及電影七個類別，共評選出至多七位得主，以獎項之榮譽肯定其專業成就。2015年起調整為每兩年辦理一次。

獲美術獎的台灣藝術家莊普，在國際具有高知名度，以極簡風打造辨識度極高的創作，並在台灣帶動一股超越國際與本土的思潮與運動；台灣生態環境紀錄片導演柯金源，三十年來堅持以深入田野的方式，調查紀錄台灣的自然生態、環境變遷與公害事件，對底層弱勢的尊重關懷與批判政府財團的勇猛力道，獲獎為實至名歸。

此次，建築師王秋華為最高齡獲獎者，現年94歲的她更是首位獲得國家文藝獎的女性建築師。身為台灣戰後第一代建築師，強調美學與工藝必須建立於人性關懷的基礎，作品富含人文價值，對周遭環境敏感且尊重自然，呈現出率真樸實的建築美學，更被譽為「台灣圖書館之母」。

舞蹈家古名伸將「接觸即興」引進亞洲的第一人，在身體觀念與技巧上，擴展了台灣舞蹈的面貌，使其與國際接軌，創作力求突破框架，展現欲連結生活與生命的藝術態度。



國家藝文獎得主，莊普（左）及古名伸（圖/國家文藝獎）