長者、幼兒公費流感疫苗8日開打　這5個醫院週日加開診次

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）今年公費流感疫苗升級四價並分階段施打，65歲以上長者及學齡前幼兒將於8日開打，台北市立聯合醫院5院區及附設院外門診部於當日將加開診次提供接種疫苗服務。小兒科醫師提醒，65歲以上和學齡前幼兒罹患流感易引起嚴重併發症，因此建議盡快接種，則可於流感疫情高峰前產生足夠抗體。

小兒科醫師陳木榮表示，65歲以上和學齡前幼兒為流感高風險族群，一旦罹患流感後，容易引起嚴重併發症(如肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經症狀等)，甚至導致死亡。

陳醫師提醒，家裡若有6個月以上至入學前幼兒，12月8日起應盡快帶著兒童健康手冊及健保卡，至全國衛生所或合約院所接種公費流感疫苗。

另外若家中幼兒為第一次接種，需間隔1個月後再接種第2劑，才可獲得完整保護力；由於每家廠牌的疫苗病毒株種類一致且製程相似，2劑疫苗廠商不同也不會影響效果及安全性。

不過由於國光公司提供的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半。

台北市政府衛生於表示，因第二階段開打日適逢週日，臺北市立聯合醫院5院區(忠孝院區、仁愛院區、陽明院區、和平院區及中興院區)及附設院外門診部於12月8日上午加開診次提供接種流感疫苗服務，民眾亦可於當日前往有開診之流感疫苗合約醫療院所接種。

疾管署提醒，天氣逐漸轉涼，除了接種流感疫苗外，應養成良好衛生習慣，落實勤洗手，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。