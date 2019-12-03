【快訊】郭台銘今赴美國參加白宮聖誕趴 外傳將與川普談台灣鴻海威州投資案

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 鴻海集團創辦人郭台銘今（3）日下午4時30分於松山機場召開訪美行前記者會，說明這次出訪的相關事宜。

郭台銘表示，這次訪美主要是參加12月5日在白宮舉行的聖誕派對，今年白宮聖誕派對比往年提早很多。

這也意味郭台銘此行可能見到川普總統。

此外郭台銘說他有兩天會在聖荷西，參觀創投、生醫科技、5G等高科技產業。

中央社引述郭台銘指出，在5日的派對上他一定會見到美國總統川普，但雙方是否有時間交談，目前還不知道，不過跟白宮主管投資的官員，有安排兩場會議。

《聯合》新聞網報導，郭台銘此次訪美為期10天，首戰先到聖荷西看看高科技產業，再飛白宮出席聖誕晚會，接著轉往威斯康辛州參加另一個聖誕派對；也會前往洛杉磯看看新創公司，再從西雅圖返回台北。

郭台銘說，原本6日要參加生醫科技論壇，和廣達電腦董事長林百里應邀出席座談，他也準備很多資料，請帖都發出去了，結果臨時收到白宮邀請，因此只得放棄出席。

稍早有媒體報導稱，郭台銘在台灣2020大選前1個月與突然赴美與川普會面，主要是商談有關鴻海在威州的投資案。

看看今天郭台銘在臉書PO出的郭家軍助選文章，標題是【一碗牛肉麵看見臺灣產業發展】。他問了一個問題，

大家知道全台「平均價格」最高的牛肉麵是在哪兒？

正確答案是新竹。郭台銘同時將美國矽谷和台灣多個科技園區的情況做了比較，他說: