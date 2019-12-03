浴火重生！台灣優人神鼓付之一炬　堅守老泉山啟動共建計畫

優人神鼓音樂總監領軍於燒毀的劇場上起舞，一表浴火重生後的堅忍跟謙讓（圖/台灣英文新聞Lyla Liu） 優人神鼓音樂總監領軍於燒毀的劇場上起舞，一表浴火重生後的堅忍跟謙讓（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣知名團體優人神鼓劇場慘遭祝融，團員依舊堅守孕育它們的老泉山，反思人類和大自然的關係，並結合募資平台啟動重建計劃，盼在兩年內重建劇場帶給大家更多精彩演出。

今（2019）年8月13日對優人神鼓來說是很重要的一天，一場大火將他們的排練劇場、道具、服裝全部燒毀，幸好無人傷亡，優人們仍不願意放棄老泉山，這個他們待了31年的地方，堅守在無遮風避雨的環境下排練，然而災後迫切的重建讓許多演出被迫取消，也接連的影響到營運狀況，但優人卻以優雅的姿態重新站起來。



被大火吞噬的優人神鼓山上劇場，現只剩焦黑一片（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

藝術總監劉若瑀表示，「老泉山很簡單，優人神鼓就是在這孕育出來的，這些年在這排練並走向國際舞台，所以無論如何，只要老泉山在，優人就在。」也因此火災後優人持續在這沒有遮風避雨的地方排練，即便風吹日曬依舊繼續在這工作，只希望能一起守護它。

劉若瑀指出，劇場旁巨大的香楠樹被火燒黑，但不久後枝幹上跟週遭竟長出嫩芽，老香楠樹經過大火跟死亡，卻有了更強的生命力，讓她體會浴火重生的力量，她說「樹木都可以浴火重生，更何況是優人呢？」



藝術總監劉若瑀（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

面對此重大危機，優人們將其化為轉機，他們重新反思大自然與人類的關係，也更謙卑的努力排練，並和嘖嘖募資平台合作啟動「山上劇場災後共建計畫」，和台灣潑墨藝術家柯淑玲合作，使用災後燒黑的木材跟損毀的道具創作，後續預計推出「焚燒的美術館」計畫，邀請更多藝術家使用災後殘骸創作。

劉若瑀提及，儘管文化部即時補助了新台幣1500萬，讓他們在短時間內重新站起來並順利前往海外巡演，但他們估算共建計畫將歷時兩年，包含第一年的臨時排練場設置，及第二年的山上劇場整體重建，總金費估計為6千萬，距離目標還有三千萬的缺口。

該募資計畫共有9個專案，其資助金額包含新台幣382元到上萬元，其金額都是十分有意義的數字，資助者可獲老泉山植系手工皂、黑木香氛、黑木陶茶甕等回饋禮品。



被燒毀的劇場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



優人神鼓於劇場殘骸上演出「第五儀式」，該表演為優人反思人類和大自然關係，希望一起共好（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



音樂總監黃誌群（前）領軍「第五儀式」獻給天地，一表該團的感激跟謙卑（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）