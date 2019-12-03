忘年會尾牙春酒 礁溪山形閣「旺來迎春」澎湃上菜

歲末年終，又到了回顧這一年成績及犒勞工作辛勞的時候了，礁溪山形閣邀您一同相聚，舉杯慶祝迎接新的一年！於即日起至2020年03月31日（二）已開放預訂「旺來迎春尾牙春酒」優惠專案，每桌只要NT$8,800起，冬季尾牙正是適合泡湯的好時候，礁溪山形閣也提供搭配「旺來迎春」尾牙春酒專案的特惠住宿專案，優惠下殺38折起，標準雙人房NT$6,888起、豪華雙床房只要NT$9,888起，凡訂房滿25間起即加送標準雙人房住宿券1張；滿35間加送標準雙人房住宿券2張；滿50間加送標準雙人房住宿券3張，贈送住宿券皆為平假日適用，保證為賓客們打造熱鬧繽紛的歲末歡聚盛宴！

在頂樓宴會廳透過整片落地窗欣賞蘭陽平原與龜山朝日的美景，邊品嘗由主廚嚴選的在地食材，烹製而成的中式美饌，席間提供果汁、汽水飲料無限暢飲，每桌只要NT$8,800起。預訂達指定桌數再加贈精選紅酒、啤酒與卡拉ＯＫ歡唱，還可加價享啤酒無限暢飲；專案也包含精美花藝布置、專業音響及投影設備等貼心服務，更隨著預定桌數的不同，大方贈送住宿券、餐券等作為尾牙春酒盛宴的抽獎禮品，送禮自用兩相宜。

山形閣位處宜蘭礁溪溫泉鄉，每間客房均有一噸水量的超大溫泉浴池，讓您泡得盡興將疲勞一洗而空；在此舉辦二天一夜尾牙春酒兼泡湯之旅，絕對是犒賞員工的最佳選擇。歡迎各大企業單位前來享受專屬於山形閣的賓至如歸，度過一個難忘的尾牙春酒！