2020台北新板希爾頓眾望所鼠尾牙春酒　訂席30桌 加贈住宿乙晚

歲末年終之際，正是公司全體同仁一起歡喜收割慶祝的時節。台北新板希爾頓酒店自2019年11月1日至2020年2月29日止推出「2020眾望所鼠 尾牙春酒專案」，中式桌席NT$15,800+10%起，中西式自助餐每位NT$1,580+10%起，超值優惠價格享有氣派華麗的場地，讓每一位企業主與員工都能盡興同歡。

獨棟宴會樓，擁有超過千坪的無柱挑高宴會場地為犒賞辛勤一整年的員工首選場地。本次專案優惠內容提供席間柳橙汁無限暢飲、每桌乙瓶特選紅酒；炒熱氣氛必備的音響設備、內建式螢幕與投影機也一應俱全。每桌另加NT$1,200+10%起可再享席間3小時金牌啤酒或紅酒無限暢飲，企業主與員工更能盡情享受美饌與歡樂的時光。

有另人驚豔的場地，佳餚也絕不馬虎，道道色香味俱全，全是主廚獨門絕活。澆淋主廚特調醬汁-「酸辣泰式鱸魚柳」，清爽微辣最為開味。特以龍井茶葉滷製而成的「青蔬茶香燒子排」，龍井茶獨有的香郁味醇，令人回味無窮。另外為符合現代人養生飲食習慣，主廚特別研發「臘味南瓜紫米飯」，將含有多種營養成分及大量纖維的南瓜搭上香氣滿溢的臘腸，大飽口福之餘，也能兼顧身體健康。訂席達20桌以上，加贈悅∙市集平日午餐券2客；訂席達30桌以上，加贈希爾頓客房住宿一晚；訂席達50桌以上，加贈專屬貴賓休息室一間及免費使用歡唱設備一組，滿滿的好禮和大家一同慶賀這豐收的一年。

融合琴、棋、書、畫四古藝裝潢元素的「青雅中餐廳」，凡點套餐NT$1,680+10%起或桌菜NT$16,800+10%起，每人再加價NT$250+10%，即享多種精選中式茗茶及啤酒無限暢飲，滿10人再加贈2瓶精選紅酒。強調嚴選新鮮食材、製作異國美食的自助式餐廳「Market Flavor 悅∙市集」推出30-39人用餐可享9折優惠；90人以上可享15人用餐免費再加贈席間百威啤酒無限暢飲及三張希爾頓客房住宿券乙晚(含雙人早餐)，享受多人團聚之樂，就趁現在。