【台灣2020總統大選】蔡韓宋將出席青年論壇　18問考題搶先看

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 由台灣青年民主協會主辦的「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」，即將在12月4、5、6日於台北國際會議中心舉行，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜3位總統候選人，將依序分別出席三場論壇。

青年團體代表今（3）日召開記者會，提前公布18個將會出現在論壇的提問，呼籲候選人做足準備，不要只有口號式的回應。

除此之外，三位總統候選人也可藉此機會，詳細說明未來四年的青年政策規劃。

臺灣青年民主協會理事長林彥廷表示，很高興三位總統候選人都答應出席論壇，但這並不代表候選人非常重視青年。事實上，過去各候選人也都參加過各自政黨辦理的青年主題活動，卻鮮少看到候選人對青年關注議題及訴求具體答覆。

林彥廷說明，論壇首先將由總統候選人進行15分鐘的申論，完整介紹在未來四年的青年政策規劃，不只要喊出目標，更要說明要怎麼做，為什麼做得到。

其次會是「青年團體提問」階段。主辦單位共邀請包含 臺灣青年民主協會 TYAD、臺灣學生聯合會、 【iVoter立委議題立場分析平台】、台灣青年氣候聯盟TWYCC(Taiwan Youth Climate Coalition)、原住民族青年陣線、 全國中學學生權益研究會 等6個青年團體，各自準備三個提問，共計 18 題，涵蓋性別、勞動、假新聞、原住民族、氣候行動、學生權益等議題面向，將現場抽出六題向總統候選人提問，期待各總統候選人能提前充分準備，明確、直接回應青年團體訴求。

青年18問正式發布 超連結在此

三場論壇詳細時間如下表:

圖/台灣青年民主協會 官方臉書

同為合辦單位的 沃草 Watchout 專案經理王希則說明，這次「青年論壇」的「即時Fact Check」行動，除了延續去年的政治創新實驗「即時Fact Check」計畫外，更進一步升級，將會在「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」最後的「Live Fact Check提問」環節中，報告對於總統候選人整場論壇發言的查核結果。

如此一來，可讓社會大眾第一時間了解候選人的言論是否違背事實，也針對候選人錯誤或迴避的部分再追問，希望能夠引起全體選民關注候選人的青年政策，避免「假資訊」的危害。