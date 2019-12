遭中國制裁　「自由之家」痛斥北京「可惡！」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)為反制美國通過香港人權與民主法案,北京昨(2)日宣布制裁包括自由之家在內的5個非政府組織。總部在美國華府的「自由之家」痛斥北京的行為「可惡」,並表示會繼續致力於反對中共破壞基本人權的活動。

針對美國總統川普簽署香港人權與民主法案,中國外交部發言人華春瑩2日在例行記者會上表示,中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請,並對自由之家等5個非政府組織實施制裁。

對於中國這項「可惡」(odious)的作法,「自由之家」(Freedom House)以主席阿布拉莫維茨(Michael J. Abramowitz)名義發出聲明表示,自由之家致力維護全球各地民主與人權已有78年。為履行這一使命,自由之家與爭取自由並呼籲北京履行「中英聯合聲明」義務的香港人站在一起,自由之家支持這些合法目標,不需要中共的許可。

We do not look to the Chinese Communist Party for permission to support such legitimate goals.

阿布拉莫維茨指出,中國野心勃勃的威脅,與民主價值觀及全球普世的人權價值背道而馳。中國寬待警方對學生與兒童施暴、不願對這類暴虐行為負責、且拒絕普選原則等行為很「可惡」;壓制宗教自由,將百萬人關押於集中營並強制灌輸思想、不停監視和恐嚇平民百姓同樣「可惡」。

他最後表示,自由之家和香港人民站在一起。香港人自發維護自身權利,根本不需要外人引領。香港近期舉行的區議會選舉,展現港人對民主派政黨與候選人的壓倒性支持,清楚表明他們對自由的渴望。中共的最新行動,只會增強自由之家的決心,繼續致力於反對中共有計畫破壞基本人權的行為。

The Chinese Communist Party’s most recent actions will only strengthen our resolve as we continue to oppose its well-documented efforts to undermine fundamental human rights.