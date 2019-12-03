LINE Pay台灣跑日本韓國泰國也能用 專屬App即日起開放下載

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）LINE Pay台灣擴大服務不只國內才能用，未來國人到最愛的旅遊地點日本、韓國及泰國也能使用LINE Pay支付當地的商品服務，省去兌換、携帶大量外幣零錢困擾。同一時間，LINE Pay為極致用戶體驗，也宣布LINE Pay App開放下載。

為建構完整支付生態圈，呼應國家發展數位金融政策，LINE Pay台灣於今（3）日宣布與LINE Pay日本、LINE Pay泰國（rabbit LINE Pay）、Naver金融集團（N Pay）及NHN PAYCO合作，打破國界開拓雙邊多元支付場景，為包括台灣在內這四個國家間的用戶提供跨境支付體驗，充份利用各自在當地覆蓋率最高的行動支付服務，同時也為當地合作商店創造商機。

LINE Pay台灣表示，「行動支付跨境聯盟」第一階段將在2020年陸續開放韓國、日本、泰國的用戶來台時不用重新下載或註冊，就可以使用原有的行動支付App在一卡通LINE Pay Money的合作店家直接掃瞄結帳。一卡通票證公司資深協理王俊平表示，開放時程可能落在明年第一季。

第二階段會開放台灣用戶到韓國、日本、泰國的境外使用，海外使用時只需打開LINE Pay合作通路地圖就可以查詢合作店家與使用，希望第二季能推出。LINE Pay台灣行銷團隊負責人葉君毅表示，跨境消費點數回饋及點數跨境兌換方式仍在研議中。

施家恩 攝

同時，LINE Pay台灣也針對客戶反饋改善LINE Pay支付體驗，推出LINE Pay App，即日起開放下載，提升實體付款體驗，付款更快速，讓電子發票載具與付款結合，店家資訊及優惠也更容易查詢，也可讓用戶隱藏帳戶餘額，個人隱私不走光。至於做為補充LINE Pay支付角色的電子錢包概念LINE Pay一卡通，也正式更名為LINE Pay Money，讓服務名更簡單易懂，貼近用戶需求。名稱更易懂但服務本質不改變。

LINE Pay台灣董事長丁雄注John表示，在短短一年內，LINE Pay會員數從490萬成長至2019年的730萬人，年增47%，參與商店數也同步年增47%至16.4萬家，涵蓋食衣住行育樂更便利，綁卡數年增48%至500萬張卡，交易筆數年增48%至2億1400萬筆。

LINE Pay台灣也宣布與美食外送平台Foodomo深度結盟，搶進競爭激烈的美食外送市場，利用其平台優勢強化LINE Pay在國內餐飲市場的滲透率。

國際支付品牌代表在3日齊聚台北出席記者會及行動支付跨境聯盟高峰論壇，包括LINE Pay日本董事暨營運長福久弘、LINE Pay泰國總經理李珍雨、Naver金融集團資深副總裁崔鎮宇、NHN PAYCO營運長崔明煥等，共同談跨境支付風潮及目前已在日本、韓國、泰國等地推行的成功經驗。

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