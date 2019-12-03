〈時評〉明年銀行業經營環境惡化 政府要及早因應防止系統性風險

台灣銀行業明年將步入最寒冷的冬天，不僅財富管理業務獲利將大幅萎縮，存放款利差，也創下十年新低，再加上純網銀的挑戰，手續費將被瓜分，政府忽視，應考慮放寬金融管制，開放更多更好的財富管理業務，創造銀行商機，防止造成銀行因過度競爭，經營環境惡化，造成系統性的風險。

中央銀行最近公布第三季國銀存放款加權平均利率，其中存款為0.55%，放款為1.87%，都是歷史最低紀錄，存放款利差連續三季停在十年來最低點1.32%，與2009年的歷史最低紀錄1.11%，差距僅0.21%，是全體國銀最難賺錢的時候。銀行放款加權平均利率向下調，主要是因為銀行殺價惡性競爭的結果，不論是企業或個人放款，利率都殺到見骨，更造成利差也停在停檔區。

據了解，優質的龍頭企業貸款利率甚至低於1%，一般民眾房貸如果是優質戶的專案，可能是1.6%。事實上不論是企金或個金，放款除了資金成本之外，還要提撥存款準備金、作業成本及風險貼水，再加上可能的呆帳損失，目前的存放款利差，根本沒有利潤，但是銀行又不能不推放款，否則存款資金成本壓力過大，會造成銀行更大的風險。

今年股市挑戰29年新高，投資人資金大量湧入證券專戶，造成存款加權平均利率下跌，目前一年期定存及定儲利率均低於1.1%，大額存款即500萬元以上利率，甚至不到0.5%，低於通貨膨漲率，代表存款越多，就是財富越縮水，貨幣價值越低。

除了存放款利差沒有賺頭之外，銀行財富管理業務最大宗的保險佣金部分，明年恐怕要衰退三成，原因是過去銀行會將貸不出去的存款，大量購買壽險產品，賺取財富管理手續費及約定利率，現在金管會禁止銀行業購買財管業務的保險商品，將使銀行業明年利潤大幅減少二至三成，即100億至150億元，使得全體銀行業財管利潤再萎縮到300億至400億元之間。

最近金管會一口氣共處罰七件銀行理專挪用客戶資金案，罰款4500萬元，銀行理專違法挪用客戶資金固然不該，但是另一方面值得思考的問題，是不是國內金融環境過度競爭，及金融商品開放不足，財管業務推動不易，導致理專收入不穩定，以致鋌而走險。

今年前三季各銀行財富管理保險手續費收入，第一名是中信銀，近70億元，第二名是國泰世華銀行52億元，第三名是台北富邦銀行46億元，第四名是台新銀43億元，其他如玉山銀行、永豐銀行、彰化銀行、兆豐銀行都有10至20億元的獲利，如今這一塊利潤受到損害，對銀行業財富管理的獲利，確有一定的衝擊，理專的生存空間更窄。

雪上加霜的是明年三家純網銀加入戰場，又要瓜分銀行業支付業務的手續費，更加影響銀行業的獲利。逼不得已，有銀行私下推薦客戶購買香港保單，以賺取手續費，此舉已被金管會禁止，以防止資金外流，但是也阻斷銀行另闢蹊徑賺錢的機會。

台灣銀行業如何渡過明年最寒冷的冬天，正考驗著全體業者的智慧，政府的任務是改善銀行經營環境，防止金融環境的惡化，所可能造成系統性的風險，否則萬一釀致金融風暴，帶來國家社會的危害，恐怕不是大家所願見的。至於投資人如何選擇績優的金融股作為存股標的，恐怕要更加審慎考慮，以免影響獲利。