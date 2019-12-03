〈時評〉台灣的未來　掌握在35.5%年輕人手上這一票

不去投票竟以為是行使民主權利。 不去投票竟以為是行使民主權利。

2019年11月24日，香港在長達五個多月的反送中運動的混亂局面，舉行了議會選舉，香港人紛紛走出戶外，用手上的選票挽救了自己的家園，並以71.2%的投票率，讓泛民主派擊潰了親共的建制派。民主的力量再次回到香港。台灣將在2020年1月11日舉辦總統大選，我們的民主，我們守的住嗎？

台灣同樣有親中派(賣台派)(國民黨、新黨、親民黨、民眾黨、統促黨)與泛民主派，見圖1。台灣與香港有極大的不同，有太多人不知道或忘記(不敢想起)獨裁的恐怖，加上有賣台派的存在，以至於這次投票將有可能由國民黨及親中派當選總統或國會過半，台灣極大可能會被中共一國兩制，因此我們一定要去投下正確的一票。即便是不在戶籍地，也請大家回去戶籍地投票。尤其是年輕人，請不要小看自己的一票，因為您們至少有占1/3的票數，所以請您正視台灣的民主存亡問題，並投下正確的政黨票及總統票，用行動守護自己的家園。

圖1：分享自魏聰洲文章，2020民調各政黨支持群眾的國家認同分佈情況。文中提到台獨值=100*(非常支持*2+還算支持-不太支持-非常不支持*2)。各黨數值是：#台灣基進170、#時代力量97、#綠黨84、#民進黨77、民眾黨-5、親民黨-23、國民黨-80。

年輕人要知道本次投票的重要性

太多年輕人不明白投票的重要性，認為投不投都沒差，但實際上我們要感嘆教育的失敗，賣台政黨的成功操作，讓許多人不知道民主的重要性，見圖2。本次選舉事關民主存亡，一但被獨裁後，往日的自由與種種福利將會消失。同時年輕人常怨嘆政黨不照顧年輕世代，殊不知自己除了有投票的權利外，還有抗議的權利，抗議不成還可以自己組黨。年輕人應該知道在民主國家才有種種改變的機會。因此大家要知道民主的重要性，以及這次不投，以後國家政權遭改變時，我們極大可能就沒機會發聲了。

圖2

為什麼年輕人不投票

觀察以下近幾屆總統選舉的投票率，見表1。

表1：總統大選的投票率

第幾屆 年度 投票率 總投票數 選民人數 10 2000 82.69% 12,786,671 15,463,383 11 2004 80.28% 13,251,719 16,507,179 12 2008 76.33% 13,103,963 17,321,622 13 2012 74.38% 13,452,016 18,086,455 14 2016 66.27% 12,448,302 18,782,991

△從第10屆到第14屆的總統大選中，我們可以發現總投票率每況愈下，不投比率越來越高。再考慮持續下降的出生率(年輕人變少)與死亡率(老人變多)，加上大多的年長者大多會去投票，每一屆的總投票數仍不見成長，因此可以推論年輕人投票意願皆不高、亦不多。

從2016年的台灣總統大選，看各年齡層的投票率，20~40歲約50~55%，40~60歲約60~70%，60歲以上占70%以上，見圖3(註2)。換言之，台灣有將近一半的年輕人放棄參與國家未來，並將此權交付給40歲以上的人決定。然而年輕人最討厭的事，不就是「爸媽替我們決定事情」嗎？為什麼在政治上如此矛盾，寧可辛苦四年(或一輩子)，換得在選舉日偷懶一天。

註1：由於政府沒有公佈各年齡層的投票率，因此只能用民調估算。

註2：數據參考自下連結，再自行估算各年齡區間範圍支持率

圖3

年輕人回家投票意願低，以及對政治的沒有想法或是冷漠，推測其理由有以下：

1. 考完期末考，想出去玩，投票好麻煩

2. 回家投票，誰幫忙付車票

3. 年輕人對於2019韓國瑜要選總統，感到不置可否，認為韓國瑜怎麼可能會當選，而覺得不投應該也沒差？

4. 我有廢票權利吧，廢票是表達對政黨的憤怒，廢票也是民主吧

5. 老人認為小孩不懂，有耳無嘴，最好不要投票，或是跟著家裡投票

6. 政黨或老人認為年輕人「人數少且投票率低＝沒什麼影響力。」因此政黨對年輕人少有照顧，導致年輕人不願去投票。

7. 當兵的人無法投票，或是放假懶得去投票

8. 工作好忙想休息

9. 差我這一票嗎

從第六點可知政黨或老人認為年輕人「人數少且投票率低＝沒什麼影響力」。看到老人及政黨的傲慢。年輕人為什麼不出來投票表達自己的影響力，甚至組黨以健全民主多黨政治，最終讓自己的生活更好。否則台灣的選舉將如同英國脫歐一般，年輕人的不投、亂投，導致老人替年輕人決定不想要的未來。

年輕人不關心政治不是台灣特有的現象，部分國家甚至用反面的新聞來刺激年輕人，如日本。新聞的反諷概述如下：呼籲年輕人別去投票，國家預算就不會用在下一代身上如教育等。進而都用在老人這一代，如：醫療等。換言之年輕人不投票，正好國家預算都用在老人身上(註3)。而台灣年輕人若不投票，將導致賺錢給不認識的老人花用。

註3：年輕人別去投票！國家預算都讓我們用 / Dear young people, "Don't Vote"

年輕人的票，有一定的影響力

觀察2018年底的人口結構，可以發現各年齡層比例，見圖4、表2。可發現年輕人不少，超過1/3的可投票數(35.5%)，年輕人具有一定影響力，但如果參考各年齡層投票率的情況，則會變成圖5、表3。

表2

年齡 人數 此區間投票數佔總投票數的比例 20 ~ 39歲 6,817,340 35.5% 40 ~59歲 7,351,783 38.2% 60 歲以上 5,053,317 26.3% 總計 19,222,440 100.0%

圖4

表3

年齡 人數 此區間投票數 佔總投票數的比例 上次 投票率 本次可能總投票數比例 20 ~ 39歲 6,817,340 35.5% 50~55% 17.8~19.5% 40 ~59歲 7,351,783 38.2% 60~70% 22.9~26.7% 60 歲以上 5,053,317 26.3% 70%以上 18.4~26.3% 總計 19,222,440 100.0%

圖5

可以看到年輕人因為不投，導致從具有影響力的族群變成比其他族群少5~10%的族群，試問如果政黨發現年輕人的投票意願低，是否會做投資報酬率少的努力，顯然不會，因此可預期他們不會提出太多吸引年輕人的政策。同樣的年輕人也可以指控政黨因為不照顧年輕人族群而不投票。但不管怎麼說年輕人與政黨關係已經進入惡性循環。但是本次選舉相當重要，年輕人必須正視民主存亡問題，不管政策對自己有利與否，都必須以捍衛民主為優先，守護國家民主，而後年輕人再來看如何找到對自己有利的局面。

國家應該推動每個人民主素質進步－廢除戶籍地投票

民主國家每一個人都應該投票，才能稱得上具有民主素質的公民。但台灣從初期設計投票制度就不斷在妨礙投票。其中最嚴重的設計錯誤就是「回戶籍地投票」，這簡直是擾民，且是逼人不要返鄉投票嗎？作者保守估計這樣的影響至少5%到10%的人無法投票，這些都和是外地念書、工作、兵役等有關。

如今所得稅都可以在非戶籍地收稅，是否也該考慮讓總統與非地方選舉效法相同的模式呢。只要在選舉前提出「投開票所位置改變」的申請登記，讓北漂、南漂等投票者親自到鄰近的投票開所投下神聖的一票即可。否則澎湖來本島工作的人，為了投票而搭飛機飛回去，顯然擾民，加上受天候影響，當天未必有飛機或船班。以及服兵役的人，也應該在服役的營區裡投票。讓全國人民，無論在台灣的哪個地方都可以參與國家不受地區限制的選舉。

戶籍地投票的設計，使人放棄投票，顯然是政府侵犯人民投票的權利，這不是民主。民主國家必須讓每一位公民了解民主的重要性，換言之政黨應該鼓勵每一個人、尤其是年輕人要參與民主政治。建議先從戶籍地投票開始著手，對於全國性沒有地區限制的重大投票(如總統選舉、政黨票、公投等)應該給予人民方便，而不是用擾民的方式逼人合理放棄投票。身為民主國家應該予以修法，讓台灣民主化的程度更好，這一次總統選舉已經來不及修法，但下一次之前一定要修正妨礙民主投票的方式。

註4：居住外國的人仍然是要回台投票，因為台灣不可能將投開票所設置到全世界。

從美國獨立宣言中認識民主的本質

美國獨立宣言起草人傑弗遜說過：「美國的民主，是建立在人民對政府的不信任上。」廣義來說，「民主就是建立在人民對政府的不信任上 」；大家也不會陌生，在威權時代常聽到：「要相信政府」。

因此要知道：「民主就是不相信政府，進而用投票方式監督政府」，也就是「不相信政府，所以進而投票」。反過來說「不投票就是相信政府」。而此時最大的矛盾點出現，中間選民認為政黨都很爛，不相信任何政黨會對他們好，進而不投，但是不投就是相信政黨。這是邏輯錯誤，不投族不應該認為「不投票就是不相信政府。」實際上「不投票是放任政府對人民為所欲為，為自己選擇被專制統治的生活。」

結論

香港花了近半年的時間，讓當局聽到他們的聲音，最後用選票捍衛自己的民主，從黑夜迎來曙光。台灣人，尤其是年輕人若掉以輕心，就會讓中共用民主的手段，讓親中派當選，再進一步將台灣「正式納入中共版圖」，並且讓寶島台灣成為下一個西藏。試想一下，台灣政權易主，將讓多數台灣人流亡海外，這些實例都曾發生過，不可不慎。

年輕人千萬不要小看自己的一票，雖然有種種的困難與不公。但年輕人有35.5%的力量可以影響政局，放棄投票，就無法改變生活，選擇投票就有機會改變。

雖然戶籍地投票是妨礙民主，但還是請大家辛苦一點，一定要搭車、船、飛機回去投下正確一票。也請未來的執政黨修正妨礙民主的投票方式，才能彰顯台灣是個更加民主的國家。同時也建議未來的執政黨有多一點照顧年輕族群的政策，不要因投票率低而放棄年輕人。