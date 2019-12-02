不知道會後悔！日本揭曉最新潮流語　台灣這個竟然又上榜

日本每年舉行的「新語．流行語大賞」今（2）天公布2019年度大獎，頒給世界盃橄欖球賽日本隊口號ONE TEAM（團結一致）；把「珍珠」動詞化後當成喝珍奶的動詞tapiru則入選前10名。

日本放送協會（NHK）報導，「新語．流行語大賞」是針對過去一年成為話題的事件或發言，以及能表現出社會現象的流行用語，上個月公布入圍的30個語彙。

主辦單位今天公布前10名，2019年度大獎頒給世界盃橄欖球賽日本隊口號ONE TEAM（團結一致）；前10名包括交通業者隨著颱風即將侵襲而採取預警性停駛的「計畫運休」、消費稅增稅的「輕減稅率」。

日本睽違42年再奪下LPGA大賽冠軍的高爾夫球女選手澀野日向子，因為始終帶著微笑打球，被稱為「微笑灰姑娘」；把「珍珠」動詞化後當成喝珍奶的動詞tapiru；日本女星發起拒絕「被穿」高跟鞋的#KuToo等都入選前10名。

其他入選前10名的還包括，非現金支付的○○pay、希望高齡駕駛主動繳回駕照的「免許返納」、演藝人員未知會經紀公司直接接下工作的「闇營業」，及新年號「令和」。

今年評審委員「特別賞」也一併公布，頒給日本傳奇棒球明星鈴木一朗在退休記者會上說的「一定不會後悔」。