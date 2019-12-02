「台語溯源 歡迎指正!」「星期」的故事

在現代中文裡，「星期」是個時間的單位，亦即，1星期等於7天。不過這個用法是在19世紀末至20世紀初才出現的。在古代，其實「星期」本來的意思是指牛郎星和織女星相會之期，但現在幾乎已經很少人知道了。

自古以來，在中國曆法中從來沒有「星期」這個概念；質言之，將7天合稱為1星期的曆法是由西方世界傳入的。在現代科學未萌芽的古代，人類普遍相信我們居住的地方是宇宙的中心，亦即所謂的「地心說」。根據這個觀點，當時人們觀察到天上所有星體當中有7顆跟其他所有星體不一樣，看起來似乎是各自在天空裡漫遊，於是他們稱這7顆星(日、月、火星、水星、木星、金星、土星)為「行星」。當時他們所謂的「行星」(planets)是「漫遊之星」的意思。

既然1星期有7天，天上又剛好有7顆「行星」，於是他們乾脆將兩者送作堆－－ 1星期中的每一天都用一顆行星來命名。於是，1星期中的每一天都有了自己的名字，依序為：日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。由此我們可以看到，「星期」的「星」字指的就是「行星」。

目前中文裡面已經不用「○曜日」的名稱，而簡化成「星期日」、「星期一」、「星期二」、…等等，來稱呼一個星期的每一天；不過在日本語和韓語裡仍然繼續使用「○曜日」的稱呼。至於使用「星期○」或使用「○曜日」比較好，那就見仁見智了。

在台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)裡，目前也是使用「星期」(台語音：seng-kî)而不使用「曜日」。不過更普遍的說法是：「禮拜」(台語音：lé-pài)－－星期日叫做「禮拜日」(lé-pài-jȉt)，星期一叫做「禮拜一」，簡稱「拜一」(pài-it)；依此類推，星期二至星期六分別叫做「拜二」(pài-jī)、「拜三」(pài-san)、「拜四」(pài-sì)、「拜五」(pài-gō．)、「拜六」(pài-lȁk)。

「禮拜」一詞的使用比「星期」的使用還要早。據說明朝時候有一個名叫馬歡的人，曾經在永樂、宣德年間跟隨鄭和下西洋，遊歷了許多阿拉伯國家，回國後寫了一本書《瀛涯勝覽》(約於1416年出版)，裡面提到阿拉伯人每七日都有一日的宗教禮拜活動，他稱這一天為「禮拜日」。這可能是最早的「禮拜日」記載。

到了1828年，天主教傳教士馬禮遜在他所著的《廣東省土話字匯》一書中更明確的說：「WEEK，一個禮拜」。可見「禮拜」一詞的使用比「星期」一詞的訂定(1905年)至少早了約80年。

1905年正值大清帝國即將覆亡之際，各種現代文明的發展明顯落後西歐各國，但是在面對外來文化的衝擊時，仍然堅持「中學為體、西學為用」的心態；明明知道西方傳來的「WEEK」這個字已經有「禮拜」之譯詞，卻非要推出「星期」這個凸顯「中學為體」的東西。

畫蛇添足事小，心態不正、阻礙進步才是根本的問題所在。