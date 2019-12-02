集保結算所榮獲2019 TCSA台灣企業永續獎

「2019TCSA台灣企業永續獎」於11月28日在圓山大飯店舉辦隆重的頒獎典禮，集保結算所繼去年榮獲報告書金獎，今年晉級榮獲「報告書白金獎」，另首次參加即榮獲「社會共融獎」，由黃素惇經理出席代表領獎。

TCSA台灣企業永續獎自2008年起舉辦，今年計有177 家企業參獎，報名企業數創新高。今年邀請373位志工評審與115位知名專家學者，合計488位的龐大評審團共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明，獲獎企業報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向，並與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結。

值得一提的是，集保結算所2019年出版的企業社會責任報告書，榮獲TCSA企業永續報告書獎白金獎，為金融保險業第二類第1名，報告書內容經過第三方嚴格標準審查下，充分揭露集保結算所在公司治理、環境保護及社會參與的具體作為與績效。集保結算所能再次獲得評審青睞贏得白金獎，足以表彰其致力於企業社會責任及永續經營的用心與努力。此外，集保結算所今年以「大專生金融就業公益專班」為主題，首次報名企業最佳單項績效獎即榮獲「社會共融獎」殊榮，肯定集保結算所在扶植經濟弱勢大學生及栽培未來金融人才的努力。

集保結算所自2015年起推動「大專生金融就業公益專班」計畫，針對因家庭經濟因素需協助之大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，並於結訓後協助學員就業媒合，期使學員可以謀取穏定的金融專業工作，加速改善家庭經濟，翻轉人生，進而促進臺灣社會階級流動及社會共融。

展望未來，集保結算所仍將秉持「顧客導向」、「開放創新」與「平台經濟」三大理念，與時俱進積極創新，持續為金融市場提供優質服務。同時善用本身核心能力，從經濟、環境與社會各面向深耕，並將永續經營理念推展至合作夥伴，共同為實踐企業社會責任盡一份心力。