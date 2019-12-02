自己的農友自己挺－土城及五股農會小農鮮鋪熱情開賣！

喜愛當地當季新鮮蔬果的各位有福了， 新北市土城區農會及五股區農會新成立的「農村社區小舖」及「 農民直銷站」雙雙於今日盛大開幕！準備將最新鮮有機、 友善的在地農產品提供給大家，不論是想搶先選購鮮採農產， 還是想趁開幕搶好康的朋友們， 千萬別錯過兩間小舖今天的精采開幕活動！

土城區農會成立的「農村社區小舖」所販賣的農產品， 主要由當地大名鼎鼎的小農邱奕豪與廖博賢經營的「輝要無毒菜園」 及「萬枝伯有機農場」所提供，小舖不僅販售最新鮮的蔬果， 也有苦茶油等各式加工品，應有盡有。 土城區農會理事長林生喜表示，即日起至12月6日開幕優惠期間不 限金額皆享9折優惠，來店消費滿1000元可再獲得1份滿額禮( 每人限領1份，共計300份，贈完為止)， 並且購買土城區農會特產「擺接麵」10包者，再額外加贈2包(每 人每日限購20包，共計5000包，售完為止)， 想搶便宜的民眾手腳可要快了！

五股區農會成立的「農民直銷站」所販售的產品，由吳泓泰、 莊崴森等當地青農提供，販售農產包括新鮮葉菜、瓜菜、薑黃、 桶柑及西施柚等各式蔬果，以及由五股特產綠竹筍製成的醬筍、 筍乾與筍茸等加工品，多樣農特產品歡迎各位來挖寶！ 五股區農會理事長吳錫卿表示，直銷站強調「從產地到餐桌零距離」 的食農教育理念，希望讓民眾培養「吃當地，食當季」 的飲食好習慣，因此直銷站農產品將常態性提供9折優惠， 請大家好康道相報，一起來品嘗當季新鮮蔬果。

農業局表示，小農鮮鋪為農業局所把關的品牌， 藉媒合通路與小農在實體店面上架販售，有了農業局的把關， 能讓民眾能吃得更安心，目前小農鮮鋪遍布板橋、淡水、三重、 蘆洲、樹林、三芝、金山及泰山等地區，加上今日於土城、 五股新設立兩個據店，總共有14處， 實體店鋪為農友與民眾面對面接觸的管道， 透過對談能使消費者與生產者建立互信關係，從而開創新客群。 為輔導新農漁民投入農業生產，農業局從生產、銷售通路、 包裝行銷規劃一站式輔導措施，積極協助農友媒合各方通路， 開創農友至各地展售機會，讓更多青年及新農民加入從農行列。

土城區農會「農村社區小舖」地址：新北市土城區金城路三段210 號。

五股區農會「農民直銷站」地址：新北市五股區民義路一段21號( 農會生鮮超市)