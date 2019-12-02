富邦金控：留意貿易戰發展 全球經濟增長速度放緩

10月中旬美國宣布每月購買600億美元國庫券，美國公債殖利率恢復為正斜率，殖利率倒掛危機解除，11月18日美國第3度延長對華為寬限期，美中貿易戰有和緩趨勢，今年第4季各國央行降息腳步放緩，究竟2020年全球情勢會如何變化？富邦財經趨勢論壇今（2）日起跑，將深入剖析2020年全球經濟發展趨勢，提供投資人掌握最佳因應對策。

貿易摩擦將是影響2020年全球經濟發展的關鍵因素

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「全球經濟關鍵趨勢-各國經濟預測與匯利率分析」指出，影響2020年全球經濟成長關鍵為貿易戰之後續發展，如果全球貿易摩擦進一步擴大，未來的不確定性將會影響各國企業投資意願與消費者信心，進而使各國經濟表現趨緩，各國央行將加大寬鬆貨幣政策力道以支持經濟，金融市場在資金行情充沛的情況下，股市與債市仍有表現機會，不過若出現突發關鍵事件，市場將會產生較大波動。

然而，若美中貿易談判能順利達成協議，貿易衝突未再進一步擴大，加上各國央行在2019年的寬鬆貨幣政策支持，全球經濟將有比較好的表現機會，特別在5G與AI的新世代到來，投資消費商機浮現，這一波全球經濟景氣有機會再延續。

羅瑋指出，貿易戰也對全球經濟產生不同面向的影響。首先，美國經濟將持續獨霸，由於貿易戰使中國經濟被迫進入結構轉型階段，隨著中國經濟放緩，也連帶波及周邊亞洲國家及歐洲經濟發展，致使美國經濟仍維持相對領先地位。

其次，在貿易戰的發展下，跨國企業海外佈局及產業供應鏈將重新配置。在5G與AI新時代的到來下，製造業必須為客戶提供獨特的專屬服務，產業供應鏈將從過去追求低成本的長鏈模式，轉型為少樣多量、具有彈性的短鏈模式。不論是產業佈局之配置調整，或是生產效率提升，企業要提早予以因應。然而，若貿易戰演變為科技戰，將會延遲5G佈建時程，全球投資消費商機會受到影響，對全球經濟發展將較不利。

貿易戰也將使全球化步伐減緩，羅瑋分析，2000年代歐美先進國家希望透過推動全球化打開新興市場，但卻導致製造業不斷外移，致使歐美國家有意修改WTO章程，或改由各國簽定雙邊貿易協定，多邊主義逐漸式微將導致全球化腳步放緩。隨著新興市場經濟成長放慢，將削弱全球成長動能減緩，長期低利率時代來臨。

整體來看，2020年全球經濟基調為：貿易衝突將持續，全球經濟增長放緩，各國央行將同步推動寬鬆貨幣政策。同時，也要留意影響全球金融市場之三大主要不確定因素，包括：全球貿易衝突後續發展，美國總統大選選情變化，以及中國經濟之外溢效應。其中，因中國已是全世界第二大經濟體，如中國經濟放緩，將會影響周邊國家經濟發展，須持續觀察中國推動的各項財政、貨幣政策效果。

羅瑋指出，預期2020年經濟走勢可能出現3種情境。第1種情境，若貿易戰不確定性及中國、歐洲經濟放緩對美國造成負面影響，Fed可能降息1次來支持經濟；第2種情境，如全球貿易戰爆發，美國經濟急速惡化，或金融市場出現劇烈震盪，Fed可能會加大寬鬆力道降息3次以上，這時Fed降息不再是預防性降息，投資人務必提高警覺；第3種情境，如果貿易戰對峙情勢緩和，各國經濟回溫，Fed將維持現行利率水準不變。

2020年投資市場展望

股票市場：儘管經濟成長及企業獲利動能放緩，但市場充沛資金支持股市行情。但需留意貿易談判進展、美國經濟動向及總統大選選情變化，可以提早佈局未來關鍵產業如5G、AI等相關產業。

債券市場：因2019年各國央行同步實施寬鬆貨幣政策，使各國公債殖利率持續向下，但下滑空間有限。此外，隨通膨壓力減輕，新興市場央行有降息空間可支持債市表現，但若投資公司債或高收益債券必須小心謹慎，避免踩到地雷。

外匯市場：各國央行貨幣政策同步轉向，但不確定性使美元走勢維持高位，儘管新興市場資金被抽離壓力相對減輕，但需防範貿易摩擦進一步擴大或金融市場出現劇烈震盪。

原物料市場：全球經濟走勢平緩，原物料價格呈現區間波動，石油供需失衡狀況改善，OPEC+維持減產政策，國際油價將維持區間波動大概在每桶60美元上下。黃金價格受到寬鬆貨幣政策與避險需求將帶動價格上揚。