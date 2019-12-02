截止11/29 櫃檯買賣股票市場現況

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年11月29日累積開戶數為16,482,288戶，較11月22日累積開戶數為16,430,721戶，增加51,567戶，增幅約0.31%。另本年11月29日現股當日沖銷累積開戶數為1,929,453戶，較11月22現股當日沖銷累積開戶數1,924,273戶，增加5,180戶，增幅約0.27%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月29日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,289戶較11月22開戶數176,220戶，增加69戶，增幅約0.04%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月29日止日均值為311.50億元，總成交金額為68,530.65億元，其中盤後定價交易金額為225.55億元。另本年度截至11月29日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.11%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.15+%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至11月29日均值為7.36億元，總成交金額為1,618.82億元。

四、本年度上櫃有價證券截至11月29日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計652家，較上週(截至11月22日止)得為信用交易家數651家，增加1家。

(二)融資餘額為538.17億元，較上週(截至11月22日止)融資餘額530.15億元，增加8.02億元，增幅約1.51%。

(三)融券餘額為95,576張，較上週(截至11月22日止)融券餘額92,853張，增加2,723張，增幅約2.93%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.27%，較上週(截至11月22日止)之比例12.25%，增加0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.35%，較上週(截至11月22日止)之比例0.36%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至11月29日止，累計營業天數222日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計129期，發行餘額為5兆5,209.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計113家569期，發行餘額為1兆9,029.25億元，較上週增加59億元。

(三)轉換公司債已上櫃計135家163期，發行餘額為1,176.48億元，較上週增加6.93億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.09億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家361期，發行餘額為9,605.31億元，較上週增加157億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為26.85億元，較上週減少4.8億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計655期約1,709.22億美元，較上週減少3.02億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計26家28期，發行餘額為96.42億元，較上週增加2億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為41兆5,791.76億元，日均值為1,872.94億元，包含：

1.買賣斷交易5兆7,571.79億元，日均值為259.33億元，佔總成交金額比例為13.85%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆8,940.22億元，佔買賣斷成交金額比率為67.64%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆8,631.57億元，佔買賣斷成交金額比率為32.36%（包含政府債券8,916.71億元，日均值為40.17億元；普通公司債7,758.25億元，日均值為34.95億元；金融債券1,622.91億元，日均值為7.31億元；外國債券333.70億元，日均值為1.50億元）。

2.附條件交易35兆8,219.97億元，日均值為1,613.60億元，佔總成交金額比例為86.15%，其中等殖成交系統成交金額為4,557.16億元，佔附條件成交金額比率為1.27%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為8.63億美元，以澳幣計價之成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為29.61億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.08億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為131.38億美元，以澳幣計價成交金額為0.48億澳幣，以人民幣計價之成交金額為154.26億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,148.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交4,148.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,542.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計514.13億元，本年度累計成交金額為411.73億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計801.99億元，本年度累計成交金額為712.21億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,654.41億元，本年度累計成交金額為1,541.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,360.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計617.52億元，本年度累計成交金額2,338.23億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計4.58億元，本年度累計成交金額135.04億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,604.30億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年11月29日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：775家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：18家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(東捷資訊、明達醫、捷流閥業、映興)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：5家 (山富、翔宇、應廣、康聯生醫、東典光電)

二、截至108年11月29日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：244家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：37家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家 (連鋐科技、安普新、台微醫)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：38家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年11月29日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：161家

(三)當年度累計輔導家數：26家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年11月29日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,108家

五、截至108年11月29日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：2支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.12.1~108.12.7)：

(一)一般類股： 無

(二)興櫃股票：

6755 連鋐科技【日盛、華南永昌、統一】 (108年12月5日)

6743 安普新【中國信託、第一金】 (108年12月5日)

6767 台微醫【凱基、玉山】 (108年12月5日)