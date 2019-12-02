台灣證交所：上週外資在集中市場賣超67.77億元

根據台灣證券交易所統計，上週（108/11/25~108/11/29）外資在集中市場總買進金額為2,242.86億元，總賣出金額為2,310.63億元，賣超為67.77億元，另統計自108年年初至11月29日止，外資總買進金額為7兆4,064.43億元，總賣出金額為7兆2,156.77億元，累計買超為1,907.66億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆6,846.86億元新台幣，占全體上市股票市值的42.35%，較11月22日的14兆8,377.60億元新台幣，減少1,530.74億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進388,934千股，賣出207,635千股，買超181,299千股。

第二名：友達：買進292,103千股，賣出154,811千股，買超137,292千股。

第三名：旺宏：買進47,447千股，賣出19,112千股，買超28,335千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進199,409千股，賣出250,482千股，賣超51,073千股。

第二名：欣興：買進10,598千股，賣出49,966千股，賣超39,368千股。

第三名：台積電：買進138,312千股，賣出155,804千股，賣超17,492千股。

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