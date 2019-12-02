浪漫！科技藝術製造美好幻境　原創基地節亮點搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019原創基地節以「幻場」為題打造台北松菸成為超夢幻場域，並透過科技藝術、剪紙窗花、聲響裝置等迎接聖誕節，展覽為首度於戶外展出，且從白天一路精彩到夜間，許多時下議題也呼之欲出，將展至12月8日止。

原創基地節結合松菸特色古蹟以及多變的地景藝術，呈現11位台灣藝術家作品，園方更在作品旁的展示牌上附上解說QR Code，讓大家無論何時進到園區內，都可以享受藝術家親自解說的獨家服務，除了純粹的看展外，有趣好玩的集章換好禮活動更刺激民眾接觸藝文展覽的意願。

現在讓我們來看看亮點展品吧！更多報導及詳情請前往官網。

藍色隧道 - 無限rebirth



展場照片（圖/松菸）

這次創作以松菸的未來想像出發，將此處設定為一個充滿魔幻的地方，以「菸」的抽象型態，揉合台灣多元包容文化，再以星球象徵各地的人才與能量在松菸找到彼此匯集交流的地方。山水景中混合我的風格，天空與雲霧以漸層色的變化代表松菸展演的資訊如雲端式的無遠弗屆，各個星球則表現不同的場域館舍擁有自己的定位，海底珊瑚則代表著文化能量蘊藏發源地，呈現松菸是一個充滿動態資訊與內容的集合地。

蕭聖健 - 歸



展場照片（圖/松菸）

藝術家蕭聖健說，「在我的記憶中小時候放學時，路邊的樹上和電線上總是會停滿了麻雀，吱吱喳喳的發出吵雜的聲音。曾幾何時，過去認為理所當然的自然景象已不復存在。」

本作品藉著簡單的機械運作方式來營造出百鳥爭鳴的聲音，以此反諷人類為了追求工業文明的發展，不斷去破壞身邊珍貴的自然環境的盲目行為。

莊志維 - 裝置微光計畫：空廊



展場照片（圖/松菸）

創作者以光裝置融合地景的系列創作，用雷射光作為主要媒材，以漂浮的空廊為靈感，在黑夜中，透過延伸於大道上的光線，以一種可見卻又無法觸及的樣態，勾勒出在過道的虛空間中創造另一個虛空間的狀態，並在科技媒材與歷史建物的視覺衝突感中，建構出如同通道的幻景。

游文富 - 粉夢幻



展場照片（圖/松菸）

作品在松菸古建築旁草皮，以染粉紅之竹籤五萬根的量感，將現成樹、現成座椅與羽毛樹包圍呈現夢幻之境，期待與民眾互動產生不可思議的幸福幻境。對藝術家而言，經過網友們的巧手取景、自備穿戴道具、再後製修圖、再傳播，呈現出藝術作品在當代互動過程中所激盪出新的情境，更可說是再創作。

王建揚 - 納西瑟斯的樂園



展場照片（圖/松菸）

藝術家受「納西瑟斯」希臘神話啟發，其神話中的「納西瑟斯」有著讓眾女神傾倒魅力的俊美男子，但他卻只愛上水中自己的倒影，眷戀不捨，不忍離去，最後變成水仙花長伴水邊。他的故事正是對「自我欣賞」，「自戀」完美的詮譯。王建揚著眼於當代社會流行的「自拍」現象，透過社交媒體的平台塑造個人的形象跟分享生活點滴。

吳芊頤 - 菸田拾影



展場照片（圖/松菸）

以松菸歷史脈絡中的香菸品牌圖案為發想，將台灣菸田的風景與採收菸葉的場景，透過重新的並置組構，裁切各色膠帶轉化爲幾何色塊，幻化成結合菸廠建築窗戶的裝置。