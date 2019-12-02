礁溪山形閣 暖冬補心專案回到最原始的美好

天氣漸涼，就該為自己的身打底補一下，溫暖入秋冬！礁溪山形閣自即日起至12/20（五）溫暖推出「暖冬補心」餐飲優惠專案，讓來到山形閣的您在旅遊同時還能養生又益氣，入住貴賓只要NT$1,300、一般外客NT$1,500就能享用主廚精心烹製的補冬盛宴，訂餐服務專線：03-9872323轉米澤廳由專人為您服務。

山形閣專業廚師團隊採用百年酒廠的宜蘭酒廠生產的「紅露酒」結合宜蘭在地食材，吃的道地健康又養生。據明朝李時珍所著《本草綱目》記載，紅露酒中的紅麴有活血的功能，而草蝦含豐富的鎂與蝦青素，主廚推薦的「宜蘭紅露藥膳蝦」讓您活血益氣又能補充優質蛋白質；「慢烤蘭陽櫻桃鴨胸佐金雞醬」則以金雞紅露酒特調的金雞醬，搭配在地櫻桃鴨胸肉，給您滋陰補氣好滋味；山形閣特製「養生五穀雜糧炊」給您滿滿活力。另外很榮幸向日治時期宜蘭老餐廳第三代耆老學習糕渣作法，主廚再以波士頓龍蝦結合傳統糕創新研發「澳龍創意美糕渣」，蝦肉Ｑ彈糕渣美味；另一道經典美味則是以宜蘭老餐廳秘方菜「茡薺丸」為基底，加入法式元素老菜新作的「法式清湯佐天香荸薺丸」口感爽脆的天香芓薺丸加上法式熱湯，美味又健康。最後再由香甜順口的「桂花酒釀湯圓」化作補冬盛宴的完美句號，讓您元氣滿滿度過秋冬。

秋冬時節，最適合來場暖心又暖胃的溫泉食補之旅，品嘗山形閣「補冬暖心」美味佳餚後，再到2樓大眾池享受礁溪在地美人原湯溫泉，一次滿足身心靈，讓專屬山形閣「寧。瀞」氛圍帶您體驗不同以往的冬之旅。相關訊息請上官網查詢。