中國反制香港人權法　宣布暫停美軍艦機赴港休整、制裁5家非政府組織

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）針對美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，中國外交部發言人華春瑩今(2)日表示，中國決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，並對美國國家民主基金會等5家非政府組織，實施制裁。

中央社報導，中國以拒絕美國軍艦戰機赴香港休整作為政治報復、並非第一次，此次中國反制措施的觀察重點，在於遭點名的美國非政府組織，派駐香港的外籍人員與資助活動，是否會遭港府以驅離或凍結活動等方式制裁。

中國環球網報導，華春瑩今下午在外交部例行記者會宣布，由於日前美方不顧中方堅決反對，執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「嚴重干涉中國內政」，中方就此表明「堅決態度」。

華春瑩稱，針對美方「無理行為」，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中「表現惡劣」的非政府組織實施制裁。

對於媒體提問，中方為何對美國的非政府組織進行制裁，華春瑩回應說，

大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動。

她強調，這些非政府組織對當前香港亂局負有重大責任。這些組織「理應受到制裁，必須付出應有代價」。

華春瑩重申，中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行。中國將根據形勢發展，採取進一步必要行動，堅定捍衛香港穩定繁榮，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

中央社今引述香港軍事專家梁國樑說，美軍在東南亞的正常部署有兩個主要停泊地點，一個是新加坡，另一個是香港；沒了香港，將會對美軍艦機與人員的休整帶來不便，但軍事上沒有影響。

梁國樑並說，過去中方也曾禁止美軍艦機來港，但大都是短暫的，很快就會取消禁制。不過美國這次實施「香港人權與民主法案」，對香港的影響是長遠的。所以目前難以估計，中方的禁制將會持續多久。