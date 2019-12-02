超酷炫！「去你的南極」挑戰傳統看展形式　冒險精神出征台北松菸

「去你的南極」已於台北松山文創園區四號倉庫登場（攝影/汪德範） 「去你的南極」已於台北松山文創園區四號倉庫登場（攝影/汪德範）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「去你的南極」特展挑戰傳統看展形式，企圖重現遠征南極的冒險故事，並將嚴峻的極地氣候搬進台北松山文創園區，看展需從站著、跪著、坐著等角度體驗，而且還可以聽見「孤獨」的聲音，透過靜態展覽感受零下負48度的南極日常。

「去你的南極」（Go！Go！South Pole）特展由橘子關懷基金會主辦，作為基金會十週年「前進南極點」大夢計劃的延續，組織「南極遠征隊」前往冒險，成員包含台灣男藝人宥勝、該基金會創辦人劉柏園、知名極限運動員陳彥博共六位，展覽由格式設計（InFormat design curating）總監王耀邦出任策展人，透過六大「冰丘」劃分展區，將為期30日的遠征南極旅程呈現在大家面前。



冰丘狀展區（攝影/汪德範）

創辦人劉柏園自2008年身體力行遠征北極，到2018年率隊插旗南極點，他在出發南極前，不僅面臨雙腳會發麻、走路腰椎會痛的身體不適，為因應此情況他特別打造代步工具，可見堅強的出征決心。他說，追求冒險是生活核心，是活著的本質，唯有發掘自己的恐懼、害怕、擔心，才真的找到成長的點，才真的有動力跟能量分享給別人。

劉柏園說，「這個目標（出征南極）我盯了它多年，亦為此籌備多年。長征中遇食糧危機而緊急改動了路線；伴隨著復發的脊椎傷，以及疊加疼痛指數的右肩與左膝，不斷用瀕臨斷線的意志和自己及極地環境搏鬥；還有身為企業主，在行動前得為各種萬一做組織異動的準備。」

劉柏園強調，但只要計畫，只要願意踏出第一步，「我的南極可以是你的第一次職場面試、決定創業、環島旅行、結婚生子等，那些你一直覺得風險很大而不敢輕言嘗試的事。如同我一直以來篤信的，冒險精神是一種態度，存在於人類的每個大計劃裡，也存在於每個人的生活細節中。」

台灣男星宥勝形容「此趟是自己遇過最痛苦冒險」，更在主題影片中分享到，他真的超怕冷，但夢想不是能力的問題，只想證明自己可不可以，而且人生苦短，是不是要把心裡每一份有悸動的東西，去付諸實行才有意義呢？



台北控制中心掌控隊員身體健康狀況（攝影/汪德範）

頂著強風寸步前行，入口處的狹長過道彷如未知世界的傳送帶，預示一段即將到來的極地冒險之旅。於過道盡頭首先映入眼簾的是純白而敞亮的空間基調，TAIPEI前進南極點任務控制中心的監控畫面一下子擄獲了觀者的眼球，它是前進南極點長征隊的堅實後援。

展區內有六座型態各異的「冰丘」，驅使觀者必須經由蹲踞或傾身，方得一窺這趟冒險旅程的精采內容，而部分附著於冰丘上的文字或影像，則有賴隨行頭燈輔助觀看；長達40米的南極顯影區，由統籌三金典禮的視覺設計團隊Dosomething Studio操刀，變幻出極地風情，觀者可於此區體驗拖行50公斤的雪橇步行一段，同時遙想距離台灣13,000公里的地球末端那數倍於當下勞動的艱鉅歷險。

最後，展場的另一端座落一輛車身總長6.1公尺、重達4噸且擁有粗獷外型的極地車四季號，是伴隨南極點長征隊伍一路挺進南極點的重要夥伴。四季號設有AR體驗，觀者可戴上AR眼鏡一覽四季號改造特色與雪地裡的奔馳實景。

該展及多場講座自即日起至12月8日於台北松山文創園區四號倉庫登場，詳情請前往官網查詢或線上購票去。



極地車四季號搭配AR科技展示（攝影/汪德範）



南極顯影區提供拖行50公斤的雪橇體驗（攝影/汪德範）