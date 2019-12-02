〈財經主筆室〉勞保基金大賺卻又延後請領年齡？破產危機解除？

勞保局日前發布今年前9月勞保基金大賺639億元，但隨後不久又公告勞保老年年金法定請領年齡，將從明年起又提高一歲到62歲，引民眾困惑，難道勞保基金大賺也填不了財務黑洞，不啟動老年年金改革勞保就難救勞退，破產疑慮恐懼再度浮現？始終依賴並相信政府所規劃退休制度努力工作的勞工朋友們，因此增加對未來退休生活的危機感，除了期盼勞退基金不會破產外，只能及早未雨綢繆努力存錢。

其實，勞保老年年金法定請領年齡提高早就是既定政策，勞保條例中規定，勞保年金自2009年上路時，請領勞保老年年金法定年齡為60歲，但第10年起提高一歲，其後每2年提高一歲，直到2026年起請領年齡達到65歲上限為止。代表過去勞保局的宣導工作明顯做得不夠，才會讓勞工朋友頻頻擔憂，老年年金法定請領年齡的提高，就是勞保基金避免破產所採取的權宜措施。

很多勞工過去都認為年滿60歲就可領勞保老年年金，經過2次提高法定請領年齡且將逐年調高到65歲，勞工對於自己何時領勞保老年年金搞不清楚，尤其又有提早及延後5年請領的減增額年金，若將兩者混為一談，問題就更加複雜。勞工到底幾歲才可以請領年金呢？其實，看自己出生的年次就知道了，只要是51年次以後年生的勞工，一律都是65歲才能領。

勞保老年年金訂有提早及展延請領的減增額年金機制，勞工可在達到法定請領年齡前5年開始請領，但因法定請領年齡目前處於變動狀態，勞工想要提早請領，必須先搞懂自己出生年次的法定請領年齡，才能再回推5年，才是可以開始請領減額年金的年齡。

勞保老年年金提前或延後領機制，就是每提早1年或延後1年請領，月領年金要減額或增額4%，最多可提早5年或延後5年，也就是最多可減額或增額2成，以原本可以月領2萬元全額年金為例，若是提早5年開始領，就是領16,000元，一旦開始領減額年金後就不能再改，必須終身領減額年金。

勞保局今年10月底統計，目前有125萬8561人正在領取勞保老年年金，其中近五成九的人是展延請領，三成一提前領減額年金，只有一成的人是屆滿法定請領年紀當年領取全額年金，對於退休後勞保老年年金的請領，每個人都有不同規劃與盤算。

許多退休的人如今都後悔沒有存足夠的錢來養老，很大原因就是過去太依賴政府規劃的退休金與福利制度，應該可以讓人安養老年，也許在過去的年代過日子可以，但如今在少子化及社會老年化趨勢下，很多人都覺得領取的退休金及老年年金不夠用了，如今可以領到的老年年金，不僅未來日子得要面臨很大挑戰外，甚至還得隨時面臨勞保基金將破產命運的威脅。

勞工退休危機感明顯增加？由勞工自提人數近年大爆發就可看出，自提人數去年衝破50萬人後，今年可望突破60萬人，去年自提的52萬餘位勞工中，40~49歲勞工最積極自提，合計18萬餘人占比約35%，這與過去大部份從50歲才開始思考退休準備年齡提早許多，台灣人對於退休準備意識的確愈來愈高，顯然民眾對於政府規劃的退休金與福利制度信心不夠，只好努力自己存退休金。