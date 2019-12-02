海巡署艦隊分署於日前（30日）15時30分接獲國搜中心通報，在三貂嶺東北方的海上臺灣籍漁船上有1名印尼籍船員手指斷裂，需緊急就醫，情況危急。秉持人命救助為第一的艦隊分署獲報立即調派澳底海巡隊緊急出勤，以最大安全速度前往馳援，海巡署第一巡防區也同步申請空勤總隊直升機前往救援。
空勤總隊直升機於16時19分先行抵達通報海域，並於16時35分由偵防分署空勤吊掛分隊第一小隊順利完成傷患吊掛作業，患者經機組員檢傷，決定直接飛往台北榮民總醫院就醫，以爭取救援時效。直升機於17時08分於醫院降落，圓滿完成本次救難任務。
艦隊分署表示，海巡肩負救生救難重任，對於海上救難工作，秉持人命救助為第一優先，民眾若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即派艦艇前往處理。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
印尼籍船員斷指待救 海巡海空緊急救援
海巡署艦隊分署於日前（30日）15時30分接獲國搜中心通報，在三貂嶺東北方的海上臺灣籍漁船上有1名印尼籍船員手指斷裂，需緊急就醫，情況危急。秉持人命救助為第一的艦隊分署獲報立即調派澳底海巡隊緊急出勤，以最大安全速度前往馳援，海巡署第一巡防區也同步申請空勤總隊直升機前往救援。