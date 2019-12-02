新加坡駐台灣代表將離任　蔡英文盼台星關係更提升

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）新加坡駐台代表黃偉權即將離任，總統蔡英文今（2）日上午於總統府接見並感謝黃偉權近年對政府推動新南向政策的支持，也期盼未來台星雙邊關係能更加提升。

蔡總統致詞時表示，過去幾年來台灣推動新南向政策，黃偉權是見證者也是最好的夥伴，新加坡駐台北商務辦事處不僅表達支持區域發展及合作相關政策，也在執行面提供許多協助，讓政府在新南向政策的推動上，有更豐富的成果。

蔡總統指出，台灣和新加坡近年在各領域的交流越來越密切。去年，新加坡來台旅客人次，在東南亞國家協會十國當中，排行第三，以新加坡人口數來看，這樣的排名相當可觀。此外，台灣赴新加坡旅遊人次，也比前年成長了百分之7，代表有越來越多的台灣人到新加坡去旅遊。

蔡總統接著提到，去年第二屆故宮亞洲藝術節，台星共同合作以「新加坡月」為主題，讓更多國際旅客和台灣民眾了解新加坡的多元文化。蔡總統也感謝黃偉權的協助，讓台灣的農產品出口到新加坡，台星「雙邊的關係是一步一腳印，不斷地在加深」，她也期待，未來台星關係可以越來越好、更加提升。

蔡總統也期盼黃偉權未來能時常回來台灣探望好朋友，黃偉權則當場允諾「一定會、一定會。」

不過根據中央社報導，蔡總統在一開始致詞時，口誤將黃偉權喊成「黃偉哲」（台南市長），不過她立刻發現講錯，隨即更正過來。