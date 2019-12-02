首創全國清真標章攤商掛牌 高雄六合夜市搶攻穆斯林市場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為拓展穆斯林觀光市場，高雄市六合國際觀光夜市商圈在專家指導下，10家攤商取得清真標章，首創全國清真標章攤商掛牌，未來可望開拓觀光新商機。

高雄市政府今（02）日發佈新聞稿，國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長，也是前台北清真寺教長馬孝棋表示，過去許多穆斯林對台灣又愛又怕，覺得台灣民眾友善、治安良好且風景秀美，尤其夜市美食絕不可錯過，是穆斯林最想造訪的第四順位地區。

今年為了協助六合夜市的攤商取得清真標章，國際穆斯林觀光產業聯合發展協會破例以補助全額輔導及申請經費的方式，協助十家攤商取得標章。

此次合作由和春技術學院輔導促成，高雄清真寺偕同指導完成，頒證掛牌儀式也由和春技術學院傳播藝術系師生，結合最新影像技術進行直播，讓網友們也能透過影像，無時差觀賞同樂。

和春技術學院副校長呂綺修表示，因應穆斯林餐飲戒律文化，縱然台灣已有諸多餐廳推行清真標章，但獨缺夜市美食區塊，所以著眼補足這塊飲食藍海，輔導夜市攤商申請清真標示，行銷城市觀光及活絡在地經濟。

昨日舉行頒證掛牌儀式共有: 木瓜牛奶、王牌豆花、鳥蛋蝦燒、拔絲地瓜、好ㄘ臭豆腐、阿嬤燒翻賣、林家八寶冰、維新牛軋糖、檸檬愛玉冰、巧味亭杏鮑菇等攤商正式掛牌。

根據統計今年10月份東南亞來台旅客人數約為24萬人，全年推估約200多萬人，其中穆斯林來台旅客約佔1.5成，市場產值高達20多億新台幣，六合夜市攤商取得清真標章後，從此能讓全球穆斯林旅客都放心享受聞名全球的夜市美食，可望開拓廣大觀光新商機。