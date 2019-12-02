PTT帳號間接造成台灣外交官蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 去年(2018年) 日本關西機場因颱風關閉，有網友利用PTT散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困假消息，指責我駐外人員態度差，又有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處。不久後，駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。

綜合《聯合》與《中時》報導，檢警偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，鎖定「卡神」楊蕙如，而楊蕙如的友人蔡明福自承涉案，台北地檢署今(2)日依侮辱公署罪起訴楊女、蔡男等2人。

台北市刑警大隊科偵隊受理偵辦後，一路追蹤，首先查出帳號「slow」是「卡神」楊蕙如，且與「idcc」帳號IP位址相同，一度鎖定楊蕙如涉案，因此傳喚她到案說明。

楊蕙如接受警方訊問時，僅承認是將手機「熱點」分享給對方上網發文。但檢警懷疑楊蕙如是否才是「真正的發文者」，而蔡男只是「頂替者」？

楊蕙如否認自己就是「idcc」。警方隨後傳訊蔡男到案，對方承認是他發文，與楊蕙如無關。

監察院在今年（2019年) 5月提出報告糾正外交部，監院認為，雖然無法證明「idcc」與謝長廷的關聯性，但「idcc」發文內容與謝長廷受訪內容類似，有必要調查謝與「idcc」之間有無關聯。

檢警調查，「idcc」帳號間接造成外交官之死，當時有網友質疑謝長廷做不好，沒多久暱稱「idcc」的網友貼文，指謝長廷根本管不了大阪辦事處，還罵大阪辦事處是「黨國餘孽、爛到該死，整起事件應由大阪辦事處負責」。

楊蕙如在警訊中辯稱她是在友人聚會中，因友人蔡男沒有網路，她開手機熱點分享，否認是「idcc」。蔡男承認是他發文，與楊無關。不過，北檢認為，楊與蔡為共犯，今一併起訴。

外交部駐大阪辦事處處長蘇啟誠，去年(2018年)9月14日被發現在日本自縊身亡，享壽61歲。今年(2019年) 8月2日，楊蕙如因分身帳號帶網路風向一事，正式遭批踢踢八卦版列為不受歡迎人物，其帳號不得在該板發文(如以下截圖)。

成功大學歷史系畢業的楊蕙如，大學時期曾背負超過新台幣十萬的卡債淪為卡奴，但畢業後因為利用信用卡八倍紅利回饋、網路拍賣、電視購物禮券優惠，從中國信託銀行倒賺一筆，引起爭議，被媒體封為「卡神」。