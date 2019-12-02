〈時評〉台灣要加快創新科技研發　並運用在公共管理場域

根據日本智慧財產權業者「Astamuse」最近發佈的調查報告指出，從2009年至2018年全球區塊鏈專利申請數量共計12000件，集中在中、美、日、韓等國，其中以中國獨佔鰲頭，達7600件，是美國的3倍，南韓第3名1150件，日本位居第4，共380件。

如果以個別企業來看，阿里巴巴有512件最多，其次是英國區塊鏈企業「nchain」，468件，美國IBM第三，共248件。

區塊鏈的創新研發究竟有多重要？中國國家主席習近平公開說，區塊鏈作為核心技術，是自立創新重要突破口。講的更清楚一點，區塊鏈就是美中科技戰下一個戰場。過去川普一再批評中國竊取美國的智慧財產權，但是看看中國申請區塊鏈專利件數，高達美國的3倍，美國實在要警惕，未來科技大戰，智慧財產權之爭，美國未必有多大優勢。

不過更令人擔心的是台灣與先進國家比起來，不僅瞠乎其後，排不上名，甚至可以說南韓在創新科技的研發上，已經遙遙領先台灣。

美國在2015年之前，區塊鏈的專利件數還超越中國，未料2015年之後，情勢大逆轉，中國急起直追，把美國遠拋在後。

不只區塊鏈之爭如此，5G無缐通訊基礎建設支出，自2015年以後，中國超越美國達240億美元。美國在5G的發展上，已經明顯落後中國。難怪川普要主動發起貿易戰、科技大戰，但是鹿死誰手，尚未可知。不過也可以看出科技競爭之激烈，不容忽視。台灣在5G的進度上，也是明顯落後，迄今政策還不明朗，電信業者面對龐大的經費壓力，無不憂心忡忡，不敢投資。

聯合國世界智慧財產權組織（WIP0）最近亦公布全球專利申請件數，還是集中在中、美、日、德、韓。其中美國的矽谷、波士頓、紐約，中國人的北京、上海，印度的邦加羅爾，日本的東京，還有歐洲的倫敦、巴黎、法蘭克福，都是專利申請的重鎭。從國際區塊鏈及國際專利申請競爭情勢來看，台灣真要引以為戒。

台灣政府在創新科技的領域，可以做的事太多了，尤其是公共事務的管理，可以運用創新科技，來作有效的監管，不僅大幅降低成本，也可減少不必要的風險，例如公共工程安全管理。日前宜蘭南方澳跨港大橋坍塌顯然亮起紅燈，造成嚴重的人員傷亡，台灣還有多少潛存的公共工程不定時炸彈，不得而知，但是，台灣的高齡危橋並不少，例如中山高圓山橋已有42年、新生高架橋36年，中山高速公路、東西橫貫公路，年齡都已40年，潛存的結構性風險，不容小覷。

如果政府好好運用新創科技在公共工程、行政管理上，所帶動的科技發展、公共安全及行政革新效益上，應該相當可觀，更可以直接促進民間企業重視並投資在新創科技上。

最近農糧署表示，11月中旬高麗菜出苗量達711萬株，達到紫色警示燈號，雲林土庫地區高麗菜每公斤只剩4.35元，一月下旬高麗菜收割時，料將出現價格危機。層出不窮的農業產銷問題，政府可以考慮運用區塊鏈，與全國農會，甚至與農民建立產銷即時資訊交流，防止類似情事發生。新創科技不應再只是流行的口號而已，如何落實在科技及經濟發展，乃至於公共管理上，都是政府要考慮的問題。否則台灣將完全喪失競爭力，未來堪慮。