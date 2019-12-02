中國辦手機強制「刷臉」監控 網民痛批「政府是在怕什麼？」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）昨（01）日起，在中國申辦新手機門號時，除了實名登記外，申請人還需進行臉部掃描，雙重比對一致才能開通服務。中國工信部表示，此做法是為了「維護公民網絡空間合法權益」，但是中國網友批評受到的監控越來越嚴格，他們（政府）到底在怕什麼？

《BBC》報導，中國工業和信息化部（下稱工信部）今年9月低調發出政策通知，為落實2013年起實施的用戶實名登記制度，12月1日起，民眾在實體通路註冊新的手機服務時，除了出示身份證並拍攝照片外，還需進行面部掃描，儲存臉部生物特徵，包括眨眼及轉頭等動作，以確認與身份證上照片符合。

官方宣稱此舉乃是為了「保護公民網絡空間的合法權益」。《蘋果》報導指出，此政策不僅應用在新用戶，現有用戶也必須補辦「人臉識別」手續，包括香港擁有中國移動、中國聯通門號的用戶，估計約有50萬香港用戶受影響。

為強化政府監控，中國各大網站包括新浪、微博等需採實名制註冊，2013年起針對新電話用戶強制登記身份證件。2017年新規定，要求用戶在網路平台發佈在線內容之前，需驗證用戶真實身份。

英國牛津大學的中國人工智慧情報研究員丁杰熠（Jeffrey Ding）在接受《BBC》訪問時表示，中國想杜絕匿名申請門號的動機之一，是為了加強資安，減少網路詐欺，但是另一項動機則是為了更好監控人民。

中國社群網站微博上有用戶抱怨，「人民受到的監控越來越嚴格，他們（政府）到底在怕什麼？」

許多中國網友抱怨，國內個資洩露事件越來越頻繁，若法律無法盡快制定臉部辨識系統運用規範，「以前小偷知道你的名字，未來他們連你長什麼樣都知道。」

根據統計，截至2017年，中國政府在全國各地安裝超過1.7億台攝影機，預計2020年達成安裝4億台的目標。