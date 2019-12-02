台灣中州科大機械所論文竟寫命理、夜市　教育部：不符教學專業將命停招

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 位於彰化縣的中州科技大學，機械工程系碩士班部分論文竟出現命理、夜市等題目，教育部今(2)日召開私校諮詢會，確認之後就會正式函文該所，從109學年度該所停招。教育部技職司司長楊玉惠今早表示，教育部查察屬實，研究所因論文嚴重偏題不符教學專業而被停招是首例。

《聯合》引述中州科大公共關係與校友發展中心主任龐志龍則說，據他了解，機械所已經自行決定停招，並將上文給教育部，後續也會配合教育部，一一檢視該所畢業碩論的情況並且報部。

報導指出，中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班碩士畢業論文，多達六成都與工程技術並無直接關係，明顯和系所教學目標及專業不符。

《自由》引述教育部技職司司長楊玉惠表示，中州科大機械工程系碩士班，部分畢業論文出現命理、夜市、教師幽默感教學、社區志工滿意度等題目，教育部請相關領域老師檢視，發現該所碩士畢業論文不符合該研究所教學目標及核心能力，確實很嚴重，將命該所109學年度起停招。

楊玉惠表示，中州科大機械所指導教授顯然有問題，教育部已請學校教評會討論，未來該如何預防類似情事再度發生，也會通函各校注意不能違規，指導教授須負起把關責任。