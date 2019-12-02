入冬最強冷氣團發威、台灣低溫下探12度　今入夜至明天清晨影響最強

中央氣象局特別製作了「人生很難」一周天氣預報圖。 中央氣象局特別製作了「人生很難」一周天氣預報圖。

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今年入冬到目前為止，最強的冷空氣報到！中央氣象局指出，受到大陸冷氣團影響，今(2)日北台灣愈晚愈冷，氣溫一路下降，入夜到明(3)日晨為此波冷氣團威力最強時候，台南以北及宜蘭將出現攝氏12、13度左右低溫，其他地方也只有14、15度。

氣象局表示，今天大陸冷氣團持續南下，北台灣愈晚愈冷，氣溫將呈現一路下降趨勢，白天高溫只有16到18度，比昨(1)日高溫下降約10度。其他地方除高屏仍有26、27度外，台中至台南及花東，和昨天相比高溫也將明顯下降，大約只有21到23度。

氣象局指出，入夜到明天清晨為這波大陸冷氣團威力最強的時候，屆時台南以北及宜蘭將出現12、13度左右的低溫，其他地方也只有14、15度，請做好保暖的工作。

至於颱風動態，中央社報導，第28號中度颱風「北冕」，今凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1240公里海面上，持續朝菲律賓前進，對台灣天氣無直接影響，但東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區容易有長浪發生，海邊活動及海上作業請特別注意安全。

降雨方面，今天上半天北部及東半部有局部短暫雨，下半天水氣減少，北台灣降雨機率降低，剩花東仍有局部短暫雨，中南部則整天都維持多雲到晴的天氣

由於東北風明顯偏強，台灣各地（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，尤其苗栗至雲林及澎湖沿海有機會出現局部11級的強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪也明顯偏大。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊顯示，東北季風增強，中部以南內陸地區位於下風處，污染物易累積，局部地區可能達橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵，影響空氣品質。