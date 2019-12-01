草地音樂節享受古典樂　國際爵士音樂節台北國館登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國父紀念館舉辦戶外草地音樂會，邀請到國際知名大提琴家張正傑、鋼琴家王乃加、單簧管教父陳威稜表演，同日加映國際爵士音樂節，國館瀰漫藝術音樂氛圍，現場民眾更玩得不亦樂乎。

國父紀念館（以下簡稱國館）首次利用中山公園草地舉辦音樂會，讓民眾可以自在的坐在草地上悠閒聽著音樂。除邀請到國際知名大提琴家張正傑、鋼琴家王乃加、單簧管教父陳威稜表演之外，同時將享譽國際作曲家溫隆信所催生的國際爵士音樂演出導入藝廊。

國館發布新聞稿表示，音樂會特別邀請到鋼琴家王乃加合作，並選擇「聖桑動物狂歡節」、「巴哈無伴奏大提琴組曲」、「左手受傷紀念曲」等多首膾炙人口的大提琴經典名曲，透過張正傑教授深入淺出的導聆、趣味問答、遊戲與演奏，最後在安可曲中以一首「雷鳴與閃電」的騎馬舞，邀請在場所有民眾同樂，帶給大家不同於以往的音樂體驗。



單簧管教父陳威稜演出（圖/國父紀念館）

國館說明，單簧管教父陳威稜除了帶來啄木鳥、Summer、Blues等好聽的單簧管樂曲外，並與大提琴家張正傑PK，看單簧管一節一節的拆掉、大提琴弦一條一條的卸下，最後各只剩一節管與一根弦，是如何演奏出美妙的樂曲。

國父紀念館梁永斐館長表示，該館開館47年以來，首次在室內與室外同時舉辦音樂會，同時是最高水準的表演。室內的東區爵士音樂節，讓豎琴首次進入該館演出；室外的草地音樂會，更是開館首次讓民眾徜徉於戶外草地上，感受大自然與音樂的美妙結合；一個城市不能只有商業與冰冷的建築物，有了音樂與文化，城市才有生命力。

梁永斐館長強調，這次邀請表演的張正傑老師，他把生命奉獻給音樂，長期以專業、正直、創新、熱情的態度，熱心參與公益性質的音樂演出，並致力於文化近用、友善平權，是最有愛心的大提琴家。

除了草地音樂會，當（31）日下午同時邀請到作曲家溫隆信老師催生出的2場東區秋季國際爵士音樂節表演，分別在博愛藝廊與逸仙藝廊演出。

草地音樂會的最後一場將在12月4日下午3時舉辦，由北一女中弦樂社及銅樂工坊演出。其中，銅樂工坊是集結四位留學德國、奧地利且演出經驗豐富的音樂家所組成，演奏的形式為長號主題樂園，將演出華麗巴洛克、英倫風情、電影情懷等系列，詳情請前往臉書查詢。