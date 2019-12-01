看準東京奧運清真商機 貿協組團攜業者赴日搶攻

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）看準日本明年東奧穆斯林旅客將超過1000萬，清真飲食商機龐大，由外貿協會與經濟部共同舉辦的「2019年臺灣食品業赴日爭取清真暨奧運商機拓銷團」11月24日至29日首度籌組清真食品赴日拓銷團，率領臺灣已取得清真驗證食品業者搶攻日本市場。

近年日本因外食人口增加、養生風潮漸起，對於食安產品多加關注，而清真產品重視溯源，從原料取得、加工到運輸進行嚴格的控管，臺灣取得清真驗證廠商從2017年至今已有1,082家廠商、2萬多項產品獲得驗證，臺灣相對在出口發展更具優勢。

此次貿協組團主動出擊赴日拓銷，計有18家廠商參加，包含奇美食品、老楊食品、臺農發及松珍等知名食品廠商，將前往東京、大阪兩個站點推廣具清真驗證的冷凍點心、素食產品、休閒零食、飲料、農漁產品及茶葉等。

日本當地買主報名洽談會也相當踴躍，洽談會已超過150位買家報名，不少知名當地日商均派員預約洽談，包括主營食品飲料批發的大型貿易公司伊藤忠食品、日本火腿公司、大塚食品公司、愛思必(S&B)食品公司、阪神食品有限公司、日本知名連鎖家庭式餐廳Royal等。

貿協也將安排拜會當地銷售進口食品之通路及連鎖餐廳，包括日本大型零售集團AEON、在日本約有95家分店的GANKO日式料理連鎖餐廳、日本全國已有800多家分店的神戶物產業務超市等，相信透過貿協安排，將可更進一步與當地業者交流，助攻廠商外銷。

根據日本清真商業協會(Halal Japan Business Association)研究，日本境內清真飲食消費金額約為1,000億日圓，加上奧運訪日穆斯林消費將帶動相關成長，穆斯林觀光客旅行消費額預估可再推增500億日圓左右，整體日本國內清真商機為1,500億日圓，後續成長動能強勁。