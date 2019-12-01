荷蘭好聲音南台灣獻唱　「月亮代表我的心」揭耶誕跨年序幕

「荷蘭達人秀」冠軍賀肯斯來台演出（圖/台南好Young耶誕跨年城臉書） 「荷蘭達人秀」冠軍賀肯斯來台演出（圖/台南好Young耶誕跨年城臉書）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台南耶誕跨年系列活動邀請「荷蘭好聲音」馬丁．賀肯斯揭序幕，他更勤練中文獻唱鄧麗君名作「月亮代表我的心」，現場氣氛溫暖感人。

台南市政府舉辦「2020台南不一樣 台南好young」耶誕跨年系列活動，首位重量級卡司由享譽國際的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）開唱揭序幕，並預計在台南停留一週參與市府耶誕活動。

荷蘭歌手賀肯斯也是「荷蘭達人秀」冠軍，今（1）日現身南紡購物中心1樓大廳，吸引大批人潮潮聲，除了演唱成名曲「You raise me up」，並與現場民眾合唱經典中文歌曲，更帶來鄧麗君名曲「月亮代表我的心」。

台南市長黃偉哲表示， 耶誕到跨年前夕，街頭隨處可見象徵光明、希望的燈飾閃爍，充滿溫馨氛圍；馬丁賀肯斯的歌曲撫慰人心，帶給人們正向的力量，而他勵志的人生故事非常動人，公益形象也深植人心，期待藉由馬丁賀肯斯的到來，帶給台南市民滿滿的幸福感。

演出由賀肯斯與台南文元國小和復興國小合唱團共同呈現，兩校的小朋友都很期待能與「荷蘭爺爺」站在同一舞台，此戶外音樂會完全免費。

台南市府發布新聞稿指出，賀肯斯原是一位麵包師傅，歐債危機後失業，57歲的他正對人生絕望，此時女兒替他報名《荷蘭達人秀》，而他最終以天籟好聲音奪得冠軍。一首《你鼓舞了我》（You Raise Me Up）成為他的代表名曲，透過社交媒體的傳播，他那具有正能量的歌聲、追求夢想的勇氣，傳遍了世界各地，不僅洗滌人心，也鼓舞了許多在生活中努力奮鬥的人，猶如寒冬中的暖陽，帶給人溫暖和希望。